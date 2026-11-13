Paylaşımı tepki çekti... Psikolog Fatih Reşit Civelekoğlu kimdir?

Psikolog Fatih Reşit Civelekoğlu sosyal medyadan yaptığı paylaşımlar nedeniyle gündem oldu. Bakanlık, çocukları silah kullanımına özendiren ve tepkilere neden olan paylaşım için erişim engeli kararı aldı. Peki, Psikolog Fatih Reşit Civelekoğlu kimdir?

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Psikolog Fatih Reşit Civelekoğlu, 1971 yılında Almanya’nın Münih kentinde gurbetçi bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. 1979 yılında ailesiyle birlikte Türkiye’ye kesin dönüş yaptı. Fatih Reşit, Almanya’da başlamış olduğu ilkokulu İstanbul’da tamamladı.

Civelekoğlu’nun ailesi, 1983’te memleketleri Giresun’a taşındı. Fatih Reşit, orta öğrenimini Giresun İmam Hatip Lisesi’nde tamamladı. 1989 yılında ODTÜ Psikoloji bölümünü kazandı.

Mezuniyet sonrası çeşitli sivil toplum kuruluşlarında yönetici olarak çalıştı. Ardından dört yıl süreyle Ankara Şule Dershanesi’nde yönetici, öğretmen ve rehberlik uzmanı olarak görev aldı.

Aynı zamanda Ankara’da Arifan Radyo’da 15 yıl süren radyo programcılığı serüvenine başladı. ıştı. LP(Neuro Linguistic Programming), Hipnoz, Rasyonel Emotif Terapi , Gestalt Terapisi, Bilişsel ve Davranışsal Terapi gibi birçok alanda çalışmalar yaptı.

Türk Psikologları Derneği (TPD), INLPTA (Uluslararası NLP Eğitmenleri Derneği) ve Avrupa Hipnoz Birliği(EIMIH) üyesidir. Uzun bir aradan sonra akademik çalışmaya geri dönmüş ve Üsküdar Üniversitesi, Klinik Psikoloji Bölümü’nde “Engelli Çocukların Kardeşlerinin Psikolojik Durumu” konulu teziyle yüksek lisansını tamamlamıştır.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : ÖZGE ÜLGER YİĞİT Kaynak: HABER MERKEZİ

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