MasterChef ödül oyunu, 13 Kasım 2026 Cuma akşamı TV8 ekranlarında yayınlanan son bölümün ardından gündeme geldi. Mavi ve kırmızı takım yarışmacıları, haftanın ödülünü kazanmak için iki aşamada mücadele etti. İlk etapta hazırlanan yemekler konuklar tarafından değerlendirilirken ikinci etapta yarışmacılar bilgi yarışmasında karşı karşıya geldi. İzleyiciler, MasterChef ödül oyununu hangi takımın kazandığını ve büyük ödülün kime verildiğini araştırıyor.

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MasterChef Türkiye'nin 13 Kasım Cuma günü yayınlanan bölümünde yarışmacılar, 112 Acil Sağlık çalışanları için hazırladıkları yemeklerle yarıştı. Danilo, Somer ve Mehmet Şef'in belirlediği menüyü tamamlayan takımlar, konukların değerlendirmesine sunuldu. Takım oyununun ardından bireysel ödül aşamasına geçilirken gecenin sonunda büyük ödülün sahibi belli oldu.

MASTERCHEF ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye'de 13 Kasım Cuma akşamı mavi ve kırmızı takım yarışmacıları, haftanın ödül oyunu için mutfağa girdi. Şefler, yarışmacılardan 112 Acil Sağlık çalışanlarına sunulmak üzere beş çeşit yemek hazırlamalarını istedi. Gecenin menüsünde ayran aşı çorbası, pırasa dolması, dana rosto ve patates püresi, İstanbul pilavı ile şöbiyet yer aldı. Takımlara yemekleri hazırlamaları için 60 dakika süre tanındı. Sürenin tamamlanmasının ardından hazırlanan menüler, programa konuk olan 112 Acil Sağlık çalışanları tarafından değerlendirildi. Yapılan değerlendirmeler sonucunda MasterChef 13 Kasım ödül oyununun takım etabını kırmızı takım kazandı.

MasterChef ödül oyununu kim kazandı, ödül neydi? (13 Kasım 2026)

Bilgi yarışması formatında gerçekleştirilen etapta yarışmacıların verdikleri doğru cevaplar değerlendirmeye alındı. Gecenin sonunda rakiplerini geride bırakan Tolgahan, 13 Kasım MasterChef ödül oyununu kazandı

MASTERCHEF ÖDÜL OYUNUNU ÖDÜL NEYDİ?

MasterChef Türkiye'nin 13 Kasım Cuma günü yayınlanan bölümünde büyük ödülün ne olduğu da izleyiciler tarafından araştırıldı. Kazanan yarışmacıya 100 bin TL para ödülü verildi.

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