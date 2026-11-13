MasterChef 3. eleme adayı, 12 Kasım 2026 Perşembe akşamı yayınlanan bölümün ardından belli oldu. TV8 ekranlarında yayınlanan yarışmada mavi ve kırmızı takım, haftanın üçüncü dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi. Mantar çeşitleriyle hazırlanan yemeklerin değerlendirildiği gecede bireysel dokunulmazlık mücadelesi ve eleme oylaması yapıldı. Son bölümün ardından MasterChef eleme adayları ve dokunulmazlığı kazanan takım araştırılıyor.

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MasterChef Türkiye'nin 12 Kasım Perşembe akşamı yayınlanan bölümünde yarışmacılar, eleme potasına girmemek için yeniden mutfağa girdi. Danilo, Somer ve Mehmet Şef, takım oyununda yarışmacılardan mantar kullanarak yedi farklı yemek hazırlamalarını istedi. Takım mücadelesinin ardından bireysel dokunulmazlık oyununa geçilirken gecenin sonunda yapılan oylamayla haftanın üçüncü eleme adayı belirlendi.

MASTERCHEF POTAYA KİM GİTTİ?

Mavi ve kırmızı takım arasında oynanan üçüncü dokunulmazlık oyununu mavi takım kazandı. Böylece kırmızı takım yarışmacıları, bireysel dokunulmazlık mücadelesi için yeniden mutfağa girdi. Şeflerin değerlendirmesinin ardından bireysel dokunulmazlığı Tolgahan kazandı. Gecenin son aşamasında kırmızı takım yarışmacıları arasında eleme oylaması gerçekleştirildi. MasterChef Türkiye'de 12 Kasım 2026 Perşembe akşamı haftanın üçüncü eleme adayı Bahar oldu.

MasterChef potaya kim gitti? MasterChef 3. eleme adayı belli oldu (12 Kasım 2026)

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

MasterChef'te 12 Kasım Perşembe günü oynanan üçüncü takım dokunulmazlığı oyununu mavi takım kazandı. Danilo, Somer ve Mehmet Şef, yarışmacılardan mantar çeşitlerini kullanarak yedi farklı yemek hazırlamalarını istedi. Takımların menüsünde mantarlı miso çorbası, Muğla usulü ekşili çıntar, mantarlı kiş, mantarlı baklava böreği, kuzugöbeği mantar dolması, mantarlı risotto ve mantarlı güveç yer aldı. Yapılan tadımlar sonucunda mavi takım, haftanın üçüncü dokunulmazlık oyunundan galip ayrıldı.

MasterChef potaya kim gitti? MasterChef 3. eleme adayı belli oldu (12 Kasım 2026)

BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Takım dokunulmazlığını kaybeden kırmızı takım yarışmacıları, gecenin ikinci etabında siyah önlüklerini giyerek mutfağa girdi. Şefler, yarışmacılardan Million Dollar Chicken olarak bilinen milyon dolarlık tavuk yemeğini hazırlamalarını istedi. Bireysel dokunulmazlık mücadelesinde Nilay ve Tolgahan son ikiye kalan yarışmacılar oldu. Şeflerin son değerlendirmesinin ardından Tolgahan bireysel dokunulmazlığı kazanarak potada adının çıkmasından kurtuldu.

MasterChef potaya kim gitti? MasterChef 3. eleme adayı belli oldu (12 Kasım 2026)

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI

Bu hafta MasterChef eleme potasında Nurten, Burçin ve Bahar bulunuyor. Haftanın dördüncü eleme adayı ise sonraki dokunulmazlık oyunu ve takım oylamasının ardından belirlenecek.

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