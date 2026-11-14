GTA 6 ne zaman saat kaçta çıkacak? Ön yükleme başladı

GTA 6 çıkış tarihi ve Türkiye'de oynanabileceği saat, Rockstar Games'in yeni oyunu için geri sayım sürerken merak ediliyor. Grand Theft Auto serisinin yeni yapımı için ön yükleme süreci başlarken PlayStation 5 ve Xbox Series X/S kullanıcıları hazırlıklarını sürdürüyor.

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Rockstar Games tarafından geliştirilen Grand Theft Auto VI (GTA 6), oyun dünyasının uzun süredir beklediği yapımlar arasında yer alıyor. Vice City'ye dönüşü konu alan oyunda Jason ve Lucia isimli iki karakterin hikayesi anlatılacak. Dijital ön yükleme işlemlerinin başlamasının ardından gözler resmi çıkış takvimine çevrildi. Peki, GTA 6 ne zaman çıkacak, Türkiye'de saat kaçta oynanabilecek? GTA 6 PS5, Xbox ve PC çıkış tarihi ile ön yükleme sürecine ilişkin ayrıntılar şöyle.

GTA 6 NE ZAMAN SAAT KAÇTA ÇIKACAK?

Rockstar Games'in resmi takvimine göre GTA 6, 19 Kasım 2026 Perşembe günü PlayStation 5 ve Xbox Series X/S için piyasaya sürülecek. Oyunun Türkiye'deki erişim saati ise 19 Kasım'ı gösterdiğinde gece 00.00 olacak. Şirketin destek sayfasında yayımlanan bilgilere göre oyun, ülkelerin yerel saatlerine göre gece yarısında erişime açılacak. Böylece Türkiye'deki oyuncular, 18 Kasım Çarşamba gününü 19 Kasım Perşembe gününe bağlayan gece itibarıyla GTA 6'yı oynamaya başlayabilecek.

GTA 6 ne zaman saat kaçta çıkacak? Ön indirme başladı

GTA 6 ÖN YÜKLEME BAŞLADI

GTA 6'nın dijital ön yükleme işlemleri 10 Kasım 2026 tarihinde başladı. Oyunu dijital olarak ön sipariş veren kullanıcılar, resmi çıkış tarihini beklemeden oyun dosyalarını konsollarına indirebiliyor. Ön yükleme işlemi tamamlanmış olsa da oyun, resmi çıkış saatinden önce oynanamıyor.

GTA 6 PC'YE NE ZAMAN ÇIKACAK?

GTA 6'nın ilk çıkışı PlayStation 5 ve Xbox Series X/S konsollarında gerçekleşecek. Rockstar Games henüz oyunun PC sürümü için resmi bir çıkış tarihi açıklamadı.

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