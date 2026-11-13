KYK (Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu) burs ve kredi sonuçlarının kasım ayının ilk haftasında açıklanmasının ardından öğrenciler, ilk ödeme tarihini beklemeye başladı. İlk kez burs veya kredi alacak öğrencilere, başvurdukları öğretim yılının başlangıcı hesaplanarak ödeme yapılacak. Gözler Gençlik ve Spor Bakanlığının açıklayacağı ödeme takvimine çevrildi. Peki, KYK bursu ne zaman yatacak?

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2026-2027 döneminde KYK bursu veya öğrenim kredisi almaya hak kazanan öğrenciler, ilk ödeme tarihini bekliyor. Ödemeler, taahhütname onay işlemini tamamlayanların hesaplarına yatırılacak. İlk defa burs/ kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı olan ekim ayından başlamak üzere normal öğrenim süresince ödeme yapılacak. Peki, tarih detayı belli oldu mu? KYK bursu ilk ödemeler ne zaman gerçekleştirilecek?

KYK bursu ne zaman yatacak? İlk ödeme tarihi için gözler GSB duyurusunda

KYK BURSU NE ZAMAN, AYIN KAÇINDA YATACAK?

KYK burs ve öğrenim kredisi ödemeleri, normal aylık ödeme takvimine göre her ayın 6'sı ile 10'u arasında, öğrencilerin T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre hesaplara yatırılıyor. İlk kez burs veya kredi almaya hak kazanan öğrencilerin ilk ödeme takvimi ayrıca duyurulacak.

GEÇTİĞİMİZ YIL 18 KASIM'DA BAŞLAMIŞTI

Geçtiğimiz yıl ilk burs ve kredi ödemeleri, 18-20 Kasım 2025 tarihlerinde öğrencilerin T.C. kimlik numaralarının son hanesine göre gerçekleştirilmişti. Öğrencilere ekim ve kasım aylarını kapsayan iki aylık ödeme, Ziraat Bankası hesapları üzerinden yapılmıştı.

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