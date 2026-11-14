İZSU su kesintisi 14 Kasım! İzmir'de su kesintisi ne zaman bitecek?
İzmir su kesintisi programı 14 Kasım Cumartesi günü İZSU tarafından açıklandı. Ana boru ve vana arızaları nedeniyle Bergama, Karabağlar, Karaburun, Kemalpaşa, Konak ve diğer ilçelerin bazı mahallelerinde su kesintileri yaşanıyor. Kesintilerden etkilenen vatandaşlar, suların ne zaman geleceğini araştırıyor.
İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU), 14 Kasım 2026 Cumartesi günü meydana gelen arızalara ilişkin kesinti bilgilerini paylaştı. Peki, İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte 14 Kasım İZSU su kesintisi yaşanan ilçeler, mahalleler ve tahmini su verilme saatleri.
İZSU SU KESİNTİSİ 14 KASIM
BERGAMA SU KESİNTİSİ
Etkilenen mahalleler: Bahçelievler, Zafer
14.11.2026 saat 08:30 ile 10:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
KARABAĞLAR SU KESİNTİSİ
Etkilenen mahalleler: Ali Fuat Cebesoy, Doğanay, Refet Bele, Tahsin Yazıcı
14.11.2026 saat 09:30 ile 10:30 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
KARABURUN SU KESİNTİSİ
Etkilenen mahalleler: İskele
14.11.2026 saat 10:00 ile 13:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
KEMALPAŞA SU KESİNTİSİ
Etkilenen mahalleler: Ören Egemen, Ören 75.yıl Cumhuriyet
14.11.2026 saat 09:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
KINIK SU KESİNTİSİ
Etkilenen mahalleler: Osmaniye
14.11.2026 saat 10:11 ile 14:12 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.
KONAK SU KESİNTİSİ
Etkilenen mahalleler: Mehmet Akif, Saygı, Ulubatlı, Zeybek, 26 Ağustos
14.11.2026 saat 10:05 ile 12:05 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
MENDERES SU KESİNTİSİ
Etkilenen mahalleler: Orta
13.11.2026 saat 10:27 ile 11:27 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
SELÇUK SU KESİNTİSİ
Etkilenen mahalleler: Zeytinköy
14.11.2026 saat 09:50 ile 11:50 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
URLA SU KESİNTİSİ
Etkilenen mahalleler: İçmeler
14.11.2026 saat 09:34 ile 11:34 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
ÇİĞLİ SU KESİNTİSİ
Etkilenen mahalleler: Çağdaş, Egekent, Küçük Çiğli
14.11.2026 saat 08:26 ile 11:26 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.