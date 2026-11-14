İZSU su kesintisi 14 Kasım! İzmir'de su kesintisi ne zaman bitecek?

İzmir su kesintisi programı 14 Kasım Cumartesi günü İZSU tarafından açıklandı. Ana boru ve vana arızaları nedeniyle Bergama, Karabağlar, Karaburun, Kemalpaşa, Konak ve diğer ilçelerin bazı mahallelerinde su kesintileri yaşanıyor. Kesintilerden etkilenen vatandaşlar, suların ne zaman geleceğini araştırıyor.

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İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU), 14 Kasım 2026 Cumartesi günü meydana gelen arızalara ilişkin kesinti bilgilerini paylaştı. Peki, İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte 14 Kasım İZSU su kesintisi yaşanan ilçeler, mahalleler ve tahmini su verilme saatleri.

İZSU SU KESİNTİSİ 14 KASIM

BERGAMA SU KESİNTİSİ

Etkilenen mahalleler: Bahçelievler, Zafer

14.11.2026 saat 08:30 ile 10:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

KARABAĞLAR SU KESİNTİSİ

Etkilenen mahalleler: Ali Fuat Cebesoy, Doğanay, Refet Bele, Tahsin Yazıcı

14.11.2026 saat 09:30 ile 10:30 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

KARABURUN SU KESİNTİSİ

Etkilenen mahalleler: İskele

14.11.2026 saat 10:00 ile 13:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

KEMALPAŞA SU KESİNTİSİ

Etkilenen mahalleler: Ören Egemen, Ören 75.yıl Cumhuriyet

14.11.2026 saat 09:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

KINIK SU KESİNTİSİ

Etkilenen mahalleler: Osmaniye

14.11.2026 saat 10:11 ile 14:12 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.

İZSU su kesintisi 14 Kasım! İzmirde su kesintisi ne zaman bitecek?

KONAK SU KESİNTİSİ

Etkilenen mahalleler: Mehmet Akif, Saygı, Ulubatlı, Zeybek, 26 Ağustos

14.11.2026 saat 10:05 ile 12:05 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

MENDERES SU KESİNTİSİ

Etkilenen mahalleler: Orta

13.11.2026 saat 10:27 ile 11:27 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

SELÇUK SU KESİNTİSİ

Etkilenen mahalleler: Zeytinköy

14.11.2026 saat 09:50 ile 11:50 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

URLA SU KESİNTİSİ

Etkilenen mahalleler: İçmeler

14.11.2026 saat 09:34 ile 11:34 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

ÇİĞLİ SU KESİNTİSİ

Etkilenen mahalleler: Çağdaş, Egekent, Küçük Çiğli

14.11.2026 saat 08:26 ile 11:26 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

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