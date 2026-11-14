AUZEF vize sonuçları, İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi öğrencilerinin 2026-2027 güz dönemi ara sınavlarına katılmasıyla birlikte merak edilmeye başlandı. Türkiye genelinde ve KKTC'de düzenlenen sınavların ardından öğrenciler, sonuçların açıklanacağı tarihi ve sorgulama ekranını araştırıyor.

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İstanbul Üniversitesi AUZEF güz dönemi ara sınavları, 14 ve 15 Kasım 2026 tarihlerinde 130 sınav merkezinde gerçekleştiriliyor. Cumartesi ve pazar günleri toplam üç oturumda düzenlenen sınavlara katılan öğrenciler, dönem sonu başarı notlarını etkileyecek vize sonuçları için üniversiteden gelecek duyuruları bekliyor. Peki, AUZEF vize sonuçları ne zaman açıklanacak, sınav sonuçlarına nereden bakılır? İşte 2026-2027 AUZEF sınav sonuç tarihi, not hesaplama sistemi ve akademik takvime ilişkin ayrıntılar...

AUZEF VİZE SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesinin 14 ve 15 Kasım 2026 tarihlerinde düzenlediği güz dönemi ara sınavlarının sonuç tarihi henüz resmi olarak açıklanmadı. Önceki sınav dönemlerinde sonuçların genellikle sınavların tamamlanmasını takip eden 10 ila 15 gün içerisinde duyurulması nedeniyle 2026 AUZEF vize sonuçlarının kasım ayının son haftasında erişime açılması bekleniyor.

AUZEF tarafından paylaşılan sınav uygulama bilgilerine göre 15 Kasım Pazar günü son oturumun tamamlanmasının ardından sınav soruları öğrencilerin erişimine açılacak ve soru itiraz süreci başlayacak. Öğrencilerin sınav sorularına itiraz edebilmesi için iki iş günü süre tanınacak. Başvurular yalnızca auzefsinav.istanbul.edu.tr adresinden yapılabilecek ve itiraz edilen sorular ilgili derslerin öğretim elemanları tarafından incelenecek.

AUZEF vize sonuçları ne zaman açıklanacak? 2026-2027 AUZEF sınav sonuç tarihi

AUZEF SINAV SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

AUZEF sınav sonuçları, İstanbul Üniversitesinin resmi öğrenci sistemleri üzerinden sorgulanabilecek. Öğrenciler, AUZEF Sınav Sistemi ve AKSİS adreslerini kullanarak sonuç duyurularını takip edebilecek. Sisteme AKSİS kullanıcı adı ve şifresiyle giriş yapılabiliyor. Sonuçlar ilan edildiğinde öğrenciler derslerine ait sınav notlarını görüntüleyebilecek.

AUZEF vize sonuçları ne zaman açıklanacak? 2026-2027 AUZEF sınav sonuç tarihi

2026-2027 AUZEF SINAV TAKVİMİ

Ara Sınav (Vize)

Güz dönemi: 14 ve 15 Kasım 2026

Bahar dönemi: 24 ve 25 Nisan 2027

Bitirme Sınavı (Final)

Güz dönemi: 26 ve 27 Aralık 2026

Bahar dönemi: 12 ve 13 Haziran 2027

Bütünleme Sınavı (Telafi)

Güz dönemi: 30 ve 31 Ocak 2027

Bahar dönemi: 10 ve 11 Temmuz 2027

Mezuniyet İçin Üç Ders Sınavı

2025-2026 eğitim öğretim yılı: 5 Eylül 2026

2026-2027 eğitim öğretim yılı: 5 Eylül 2027

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