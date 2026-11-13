İlk ve ortaöğretim kurumlarında 17 milyon öğrenci için ara tatil 16 Kasım Pazartesi günü başlıyor. Öğrenciler için ders zili ise yeniden 23 Kasım’da çalacak.

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Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 17 milyon öğrenci için son ders zili çaldı. Öğrenciler, 16-20 Kasım'da 2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk ara tatilini yapacak.

TATİL NE ZAMAN SONA ERECEK?

Birinci dönem ara tatili 16 Kasım Pazartesi günü başlayacak ve 20 Kasım Cuma günü sona erecek. Öğretmenlerin de 2026-2027 eğitim öğretim yılı kasım dönemi mesleki çalışmaları, 16-20 Kasım'da Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) üzerinden gerçekleştirilecek.

16 Kasım Pazartesi günü saat 08.00'de başlayacak kasım dönemi mesleki çalışmaları, 22 Kasım Pazar günü saat 23.59'a kadar erişime açık olacak.

17 milyon öğrenci için son gün! Ara tatil başlıyor, ders zili yeniden ne zaman çalacak?

DERSBAŞI 23 KASIM'DA

Ara tatilin ardından öğrenciler, 23 Kasım'da tekrar dersbaşı yapacak. Eğitim öğretim yılı birinci dönemi 22 Ocak 2027'de sona erecek. Yarıyıl tatili, 25 Ocak 2027 Pazartesi başlayacak ve 5 Şubat 2027 Cuma sona erecek.

17 milyon öğrenci için son gün! Ara tatil başlıyor, ders zili yeniden ne zaman çalacak?

İkinci dönem, 8 Şubat 2027 Pazartesi başlayacak ve 25 Haziran 2027 Cuma gününe kadar sürecek. İkinci dönem ara tatili ise 8 Mart 2027 Pazartesi başlayıp 12 Mart 2027 Cuma sona erecek.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: ANADOLU AJANSI

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