Norveç ve Avrupa devlerini geride bıraktı! Asya ülkesi ROKETSAN'ın kapısını çaldı

TÜRKİYE'DEN DAHA ÖNCE DE SİPARİŞ VERMİŞTİ

Malezya, STM tarafından Türkiye'de inşa edilen Littoral Mission Ship Batch 2 (LMS B2) savaş gemileri için de ATMACA füzesini sipariş etmişti.

Mevcut siparişin yeni tedarik sürecini hızlandırması bekleniyor.

Khaled, tamamen yeni bir füze alımının yaklaşık 700 ila 900 milyon Malezya ringgitine mal olabileceğini, ATMACA'nın daha önce sipariş edilmiş olması sayesinde bu maliyetin tamamının yeniden üstlenilmeyeceğini söyledi.

İlave harcamaların ağırlıklı olarak fırlatma sistemleri ve gemilere entegrasyon için yapılması bekleniyor.

ATMACA füzelerinin ilk teslimatlarının 2028 veya 2029'da gerçekleştirilmesi bekleniyor.