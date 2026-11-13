Norveç ve Avrupa devlerini geride bıraktı! Asya ülkesi ROKETSAN'ın kapısını çaldı
Türk savunma sanayisi, uluslararası pazarda yeni bir başarıya imza atmaya hazırlanıyor. Norveç'in Naval Strike Missile (NSM) füzeleri için ihracat lisanslarını iptal etmesinin ardından Malezya, Littoral Combat Ship (LCS) sınıfı savaş gemilerinin silahlandırılması için Türkiye'yi tercih etti.
Malezya Savunma Bakanı Mohamed Khaled Nordin, Savunma Bakanlığının 2026 İnovasyon Günü etkinliğinin ardından yaptığı açıklamada, Türkiye, Fransa ve İtalya'dan gelen tekliflerin değerlendirildiğini duyurdu.
FRANSA VE İTALYA'YI GERİDE BIRAKTI
Khaled, Türkiye'nin teklifinin diğer seçeneklere göre daha avantajlı bulunduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:
"Teklif sunmaya davet ettiğimiz ülkeler Türkiye, Fransa ve İtalya'ydı. Değerlendirmelerimizin ardından Norveç'in NSM füzelerinin yerine geçecek sistem için en uygun seçeneğin Türkiye olduğunu belirledik."
Malezyalı Bakan, fiyat, teslimat takvimi ve başlangıç maliyetlerinin kararda belirleyici olduğunu söyledi.
Nihai tedarik kararından önce Türk tarafıyla hükümetler arası görüşmeler yürütülecek.
NORVEÇ FÜZELERİ VERMEDİ, MALEZYA TÜRKİYE'YE YÖNELDİ
Malezya, 2018 yılında Norveçli Kongsberg Defence & Aerospace şirketiyle NSM gemisavar füzelerinin tedariki için sözleşme imzalamıştı.
Ancak Norveç yönetimi, savunma teknolojilerine yönelik ihracat kısıtlamalarını gerekçe göstererek lisansları iptal etti.
Sözleşme bedelinin yüzde 95'inden fazlasını ödeyen Malezya, füzeleri teslim alamadı.
Kuala Lumpur yönetimi, Norveçli şirketten parasını geri almak için hukuki süreci sürdürüyor. İlk uzlaşma görüşmelerinden sonuç alınamazken, uyuşmazlığın tahkime taşınması ihtimali bulunuyor.
TÜRK FÜZESİ 250 KİLOMETREDEN HEDEFİ VURABİLİYOR
Malezya'nın tercih ettiği ROKETSAN üretimi ATMACA, yaklaşık 250 kilometre menzile sahip.
Her türlü hava koşulunda görev yapabilen füze, hareketli ve sabit deniz hedeflerine karşı kullanılabiliyor. Hedef güncelleme, yeniden saldırı ve görev iptali gibi özellikleriyle öne çıkıyor.
Malezya Savunma Bakanı Khaled, ATMACA'nın LCS gemilerinin mevcut savaş yönetim sistemiyle uyumlu olduğuna ilişkin güvence aldıklarını, teknik entegrasyonun müzakerelerde ayrıntılı biçimde ele alınacağını açıkladı.
TÜRKİYE'DEN DAHA ÖNCE DE SİPARİŞ VERMİŞTİ
Malezya, STM tarafından Türkiye'de inşa edilen Littoral Mission Ship Batch 2 (LMS B2) savaş gemileri için de ATMACA füzesini sipariş etmişti.
Mevcut siparişin yeni tedarik sürecini hızlandırması bekleniyor.
Khaled, tamamen yeni bir füze alımının yaklaşık 700 ila 900 milyon Malezya ringgitine mal olabileceğini, ATMACA'nın daha önce sipariş edilmiş olması sayesinde bu maliyetin tamamının yeniden üstlenilmeyeceğini söyledi.
İlave harcamaların ağırlıklı olarak fırlatma sistemleri ve gemilere entegrasyon için yapılması bekleniyor.
ATMACA füzelerinin ilk teslimatlarının 2028 veya 2029'da gerçekleştirilmesi bekleniyor.