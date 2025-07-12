Kocaeli'de el emeği ile üretiliyor! Amerika, İtalya, İngiltere gibi 20 ülkeye ihraç ediliyor

Makine yüksek mühendisi Recep Bilal Şengül'ün tekerli sandalye takımının maçında filizlenen fikri dünyaya açıldı. Tekerli sandalye ihtiyacını karşılamak için yola çıkan mühendisin, el emeği ile üretilen erli mikrobolite ulaşım araçları bugün 20'den fazla ülkeye ihraç ediliyor. İşte detaylar...

Makine yüksek mühendisi Recep Bilal Şengül, 2014 yılında engelli basketbol takımı oyuncularının tekerlekli sandalye talebi üzerine, onlara iş imkanı da sağlayarak yerli ve kullanıcı dostu elektrikli bisiklet üretimine başladı. Başiskele Sahili'nde işletilen bisikletlerde yaşanan teknik sorunlar ve tedarik zorlukları nedeniyle üretimi kendi atölyesine taşıyan Şengül, kısa sürede geniş bir ürün yelpazesi geliştirdi.

Başisele'deki bir atölyede, işçilerin el emeğiyle üretilen mikrobolite araçlar; sağlamlığı, tasarımı ve kullanıcı dostu olmasıyla dikkat çekiyor. Venezuela'dan Amerika'ya, Fas'tan İngiltere'ye 20'den fazla ülkeye ihraç edilen ürünler arasında; aile bisikletleri, çocuklara yönelik trafik eğitim araçları, park ve eğlence alanlarına yönelik varil trenleri ile yaprak toplama ve çöp temizleme araçları gibi çeşitli araçlar bulunuyor.

"BU PARAYLA İSTEDİĞİNİZ TEKERLEKLİ SANDALYEYİ ALIRSINIZ"

Tamamen bir sosyal sorumluluk projesi niyetiyle yola çıktıklarını belirten Recep Bilal Şengül, "Engelli basketbolu oynayan bir spor kulübümüz var. Bir gün beni maçlarına davet ettiler. Sohbet sırasında bana, 'Abi biz bu tekerlekli sandalyelere sponsor olmanı, ya da sponsor bulmanı istiyoruz' dediler. Çok pahalı olduğunu söylediler. Onlara, 'Biz size tekerlekli sandalye sponsoru olmak yerine, bunu alabilecek bir model oluşturalım' dedik. Çok mutlu oldular. Kocaeli'deki büyük parklarda, meydanlarda aile bisikletlerinin işletilmesini sağlayalım. Bu bisikletler kiralansın, sizde hem istihdam edilin hem de gelir elde edin. Bu parayla istediğiniz tekerlekli sandalyeyi alırsınız' dedik. Bu konuyu büyükşehir belediye başkanımızla konuştuk, kendisi sıcak baktı. Onun girişimleriyle arkadaşlara yer tahsis edildi ve bisiklet konuşlandırıldı" dedi.

"TESTLERDEN SONRA ÇOK BEĞENİLDİ"

Şengül, 2014 yılında Başiskele Sahili'nde konumlandırılan elektrikli bisikletlerin işletmesini üstlendiklerini ifade ederek, "Bu bisikletlerin tedarikinde ve kullanımında sıkıntı yaşayınca, 'daha sağlamını nerede bulabiliriz?' diye araştırılmalar yaptık ve en sonunda üretiminin bizim tarafımızdan yapılmasını daha doğru bulduk. Bu işe o şekilde başladık ve ilk üretimimizi yaptık. Testlerden sonra çok beğenildi. Dediğim gibi, tamamen tesadüf ve sosyal sorumluluk projesi" diye konuştu.

"ŞU ANA KADAR 20'NİN ÜZERİNDE ÜLKEYE İHRACATIMIZ OLDU"

İşlerin büyümesiyle birlikte farklı modeller geliştirdiklerini söyleyen Şengül, Venezüella'dan Amerika'ya, Fas'tan İtalya ve İngiltere'ye kadar ihracat yaptıklarını kaydederek, sözlerine şöyle devam etti:

"Şu anda yeni görüşmelerimiz de var. Londra ve Mısır'a ihraç yapacağız. Milli ekonomiye katkıda bulunmaya çalışıyoruz. İthalata karşıyız. Şasesinden tekerine kadar yerli ürün kullanmaya çalışıyoruz. Tasarımlar tamamen kendimize özgü. Kendi mühendisliğimize ait tasarımlardır, kullanıcı dostudur. Şu ana kadar 20'nin üzerinde ülkeye ihracatımız oldu"

"YOĞUN TALEP GÖRÜYOR"

Ürün portföylerinin genişliğiyle ilgili de bilgi veren Recep Bilal Şengül, "Son dönemlerde çocuklarımızın trafik eğitim parklarındaki eğitimlerine katkıda bulunmak amacıyla trafik eğitim aracı ürettik, yoğun talep görüyor. 4 tekerlekli pedallı ürünler. Bunlar hem çocukların araç kullanabilme beceresini geliştiriyor hem de trafik kurallarına uymasını sağlıyor. Varil trenimiz var. Bu da parklar, alışveriş merkezleri gibi alanlarda çocukları eğlendirmek amaçlı üretilen ürünler. Çocuklar bu araçla gezdiriliyor. Trenlerimiz de tamamen geri dönüşüm kapsamında, variller temizlenerek üretiliyor. Ayrıca 4 tekerlekli aile bisikletimiz var. 3-4 kişilik, hatta 8-10-12 kişiye kadar kullanılabiliyor. Engelli ve yaşlı vatandaşlarımızın bisiklet sürme keyfini yaşayabildiği bir ürün, bu da yoğun ilgi görüyor. Bütün herkesin pedal çevirmesini istiyoruz. Hatta 'Pedalı çevir, hayatı hisset' diyoruz, sloganımız bu" ifadelerini kullandı.