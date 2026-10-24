KPSS sınavında kalem silgi veriliyor mu, peçete verilecek mi? 25 Ekim'de KPSS Ortaöğretim sınavı gerçeklecek

2026 KPSS Ortaöğretim sınavına katılacak adaylar, sınav öncesinde ÖSYM’nin uyguladığı kurallara ilişkin ayrıntıları araştırıyor. KPSS sınavında kalem silgi veriliyor mu, peçete verilecek mi sorgulanırken sınav giriş belgesinin renkli çıktı alınmasının gerekip gerekmediği de sorgulanıyor.

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ÖSYM tarafından düzenlenen 2026 KPSS Ortaöğretim sınavı, 25 Ekim 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek. Sınavın başlangıç saati 10.15 olarak belirlenirken adaylara genel yetenek ve genel kültür testlerinden oluşan toplam 120 soru yöneltilecek. Adayların soruları yanıtlaması için 130 dakika süre verilecek. Standart sınav süresinin 12.25’te tamamlanması planlanıyor. Peki, KPSS sınavında kalem silgi veriliyor mu, peçete verilecek mi? KPSS sınav giriş belgesi renkli olmak zorunda mı?

KPSS sınavında kalem silgi veriliyor mu, peçete verilecek mi? 25 Ekimde KPSS Ortaöğretim sınavı gerçeklecek

KPSS SINAVINDA KALEM VE SİLGİ VERİLİYOR MU?

2026 KPSS Ortaöğretim sınavına girecek adayların yanında kalem, silgi veya kalemtıraş bulundurmasına gerek bulunmuyor. Sınav salonlarında adaylara kalem, silgi ve kalemtıraş verilecek.

ÖSYM’nin sınav uygulamasına ilişkin bilgilendirmesinde, adayların sınav sırasında kullanacağı temel kırtasiye malzemelerinin kurum tarafından sağlanacağı belirtildi.

KPSS sınavında kalem silgi veriliyor mu, peçete verilecek mi? 25 Ekimde KPSS Ortaöğretim sınavı gerçeklecek

KPSS SINAVINDA PEÇETE VERİLECEK Mİ?

KPSS Ortaöğretim sınavında adaylara peçete de ÖSYM tarafından sağlanacak. Sınav salonlarında kalem, silgi ve kalemtıraşla birlikte peçete bulundurulacak. Adayların sınav salonuna peçete getirmeleri yasak.

KPSS sınavında kalem silgi veriliyor mu, peçete verilecek mi? 25 Ekimde KPSS Ortaöğretim sınavı gerçeklecek

KPSS SINAV GİRİŞ BELGESİ RENKLİ OLMAK ZORUNDA MI, SİYAH BEYAZ OLUR MU?

KPSS sınav giriş belgesinin renkli omak zorunda değil. Adaylar, belgelerini renkli veya siyah beyaz şekilde yazdırarak sınava giderken yanlarında bulundurabiliyor. Önemli olan, belgenin üzerindeki bilgilerin eksiksiz ve net okunabilir olması.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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