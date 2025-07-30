Kredi kartı ile altın alınır mı? Gram altın fiyatları gündemde

Gram altın fiyatları 30 Temmuz 2025 tarihi itibariyle 4 bin 300 TL civarında seyrediyor. Altın fiyatları piyasalarda yükseliş trendini sürdürürken, yatırımcılar "Kredi kartı ile altın alınır mı?" sorusuna cevap arıyor.

Son günlerde kredi kartıyla altın alanların hapis cezası ile karşı karşıya kalabileceği iddiası da gündemde.

KREDİ KARTI İLE ALTIN ALINIR MI?

Bankalar, kredi kartı ile altın almanın mümkün olduğunu belirtiyor. Birçok kuyumcu ve online satış platformlarında gram, çeyrek, yarım, tam altın satışı gerçekleştiriliyor. Yatırımcılar, kredi kartıyla taksitli veya tek çekim olarak altın alabiliyor. Genellikle bankalar, altın alımında 3 taksit imkanı sunuyor.

Öte yandan, bankalar altın alımı işleminde alıcıya komisyon ücreti yansıtabiliyor. Bu miktar ise bankadan bankaya değişiklik gösteriyor.

KREDİ KARTI İLE ALTIN ALANA CEZA MI VAR?

Kredi kartı ile altın alıp aynı gün bozduran yatırımcı ve kuyumcuların risk altında olduğu belirtiliyor.

Bazı bankalar kullanıcılara, "Kredi kartınızla döviz, altın, kripto varlık alımları, vadesi gelmemiş kredilerin kapatılması, makul gerekçesi olmayan transferler, nakit çekme limitini aşma için işlemler ile sistem dışına para çıkarılmasına yönelik işlemler nedeniyle kartınız kapatılabilir" uyarısı gönderiyor. Hapis cezası ise henüz netleşmedi.