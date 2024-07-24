Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Kulübün çıkarlarını sebep göstererek Mourinho ile yollarını ayıran Roma'nın 3 milyon sterlin tazminat ödediği öğrenildi

Kulübün çıkarlarını sebep göstererek Mourinho ile yollarını ayıran Roma'nın 3 milyon sterlin tazminat ödediği öğrenildi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Kulübün çıkarlarını sebep göstererek Mourinho ile yollarını ayıran Roma&#039;nın 3 milyon sterlin tazminat ödediği öğrenildi

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Roma, teknik direktör Jose Mourinho ile yollarını Ocak 2024’te ayırmıştı. Ayrılığın sebebi olarak kulübün çıkarları gösterilmişti. İtalyan kulübü, ayrılıkla birlikte Mourinho'ya 3 milyon sterlin tazminat ödedi.

Roma, Mayıs 2021'de göreve getirdiği Jose Mourinho ile yollarını Ocak ayında ayırdı. Mourinho şu anda Fenerbahçe teknik direktörü olarak görev yapıyor. Dünyaca ünlü teknik adamın Roma’dan ayrılışı ve aldığı tazminat gündem oldu.

MOURİNHO ROMA’DAN NEDEN AYRILDI?

Roma, teknik direktör Jose Mourinho'nun görevine son verirken, ayrılığın nedenini kulüp çıkarlarını koruma gerekliliği olarak açıklamıştı. Portekizli çalıştırıcı, Roma'nın Milan'a 3-1 yenildiği ve ligde 9. sıraya gerilediği dönemde eleştirilmişti.

Roma'nın açıklamasında, Mourinho ve teknik heyetiyle olan sözleşmelerinin feshedildiği belirtilirken, kulüp sahipleri Dan ve Ryan Friedkin, bu kararı "kulübün çıkarları doğrultusunda acil bir değişimin gerekli olduğuna inandıkları" şeklinde açıkladı. Friedkin'ler, Mourinho'ya Roma'da geçirdiği süre için teşekkür ederken, onun yönetimindeki anıların her zaman güzel kalacağını vurguladı.

Kulübün çıkarlarını sebep göstererek Mourinho ile yollarını ayıran Roma'nın 3 milyon sterlin tazminat ödediği öğrenildi - 1. Resim

Mourinho, Roma'ya Mayıs 2021'de katıldığında, kulüp tarihinde 60. teknik direktör olarak göreve başlamıştı. Portekizli teknik adam, Roma'nın 25 Mayıs 2022'de Tiran'da Konferans Ligi'ni kazanmasına ve geçen sezon Budapeşte'de Avrupa Ligi finaline yükselmesine liderlik etmişti. Ancak bu başarılı anılar, kulübün son dönemdeki performans düşüşünü gölgede bıraktı.

Sonradan öğrenilen bilgilere göre, Roma'nın Mourinho'ya tazminat olarak 3 milyon sterlin ödediği ifade edildi.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Bakan Fidan'dan mülteci açıklaması: Suriyelilerin ülkelerine dönmesi gerekiyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Fenerbahçe’nin Lugano maçının ardından UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi! İşte Türkiye’nin yeni puanı - HaberlerFenerbahçe’nin Lugano maçının ardından UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi! İşte Türkiye’nin yeni puanıSüper Lig'de ilk maç 9 Ağustos Cuma günü Galatasaray Hatayspor arasında oynanacak - HaberlerSüper Lig'de ilk maç 9 Ağustos Cuma günü Galatasaray Hatayspor arasında oynanacakKayseri'de kağıt fabrikasında yangın söndürme çalışmaları devam ediyor - HaberlerKayseri'de kağıt fabrikasında yangın söndürme çalışmaları devam ediyorAile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda Bakan Yardımcısı olan Zafer Tarıkdaroğlu 22 Haziran 2023'te göreve başladı - HaberlerAile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda Bakan Yardımcısı olan Zafer Tarıkdaroğlu 22 Haziran 2023'te göreve başladıElmas Esra Ceceli 5 Haziran 2024'te Darülaceze Başkanı olarak atandı - HaberlerElmas Esra Ceceli 5 Haziran 2024'te Darülaceze Başkanı olarak atandıBağcılar'da okla vurulan imamın hayati tehlikesi olmazken saldırgan yakalandı - HaberlerBağcılar'da okla vurulan imamın hayati tehlikesi olmazken saldırgan yakalandı
Sonraki Haber Yükleniyor...