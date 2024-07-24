Kulübün çıkarlarını sebep göstererek Mourinho ile yollarını ayıran Roma'nın 3 milyon sterlin tazminat ödediği öğrenildi

Roma, teknik direktör Jose Mourinho ile yollarını Ocak 2024’te ayırmıştı. Ayrılığın sebebi olarak kulübün çıkarları gösterilmişti. İtalyan kulübü, ayrılıkla birlikte Mourinho'ya 3 milyon sterlin tazminat ödedi.

Roma, Mayıs 2021'de göreve getirdiği Jose Mourinho ile yollarını Ocak ayında ayırdı. Mourinho şu anda Fenerbahçe teknik direktörü olarak görev yapıyor. Dünyaca ünlü teknik adamın Roma’dan ayrılışı ve aldığı tazminat gündem oldu.

MOURİNHO ROMA’DAN NEDEN AYRILDI?

Roma, teknik direktör Jose Mourinho'nun görevine son verirken, ayrılığın nedenini kulüp çıkarlarını koruma gerekliliği olarak açıklamıştı. Portekizli çalıştırıcı, Roma'nın Milan'a 3-1 yenildiği ve ligde 9. sıraya gerilediği dönemde eleştirilmişti.

Roma'nın açıklamasında, Mourinho ve teknik heyetiyle olan sözleşmelerinin feshedildiği belirtilirken, kulüp sahipleri Dan ve Ryan Friedkin, bu kararı "kulübün çıkarları doğrultusunda acil bir değişimin gerekli olduğuna inandıkları" şeklinde açıkladı. Friedkin'ler, Mourinho'ya Roma'da geçirdiği süre için teşekkür ederken, onun yönetimindeki anıların her zaman güzel kalacağını vurguladı.

Mourinho, Roma'ya Mayıs 2021'de katıldığında, kulüp tarihinde 60. teknik direktör olarak göreve başlamıştı. Portekizli teknik adam, Roma'nın 25 Mayıs 2022'de Tiran'da Konferans Ligi'ni kazanmasına ve geçen sezon Budapeşte'de Avrupa Ligi finaline yükselmesine liderlik etmişti. Ancak bu başarılı anılar, kulübün son dönemdeki performans düşüşünü gölgede bıraktı.

Sonradan öğrenilen bilgilere göre, Roma'nın Mourinho'ya tazminat olarak 3 milyon sterlin ödediği ifade edildi.