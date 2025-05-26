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Kuruluş Osman Begüm Hatun öldü mü? Sezon finalinde gerilim artıyor!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Kuruluş Osman Begüm Hatun öldü mü? Sezon finalinde gerilim artıyor!
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Kuruluş Osman dizisi sezon finaline yaklaşırken, Begüm Hatun karakterinin akıbeti merak konusu oldu. Bozdağ Film imzalı dizide heyecan dorukta! Begüm Hatun’un ölüp ölmeyeceği sorusu, izleyicileri ekran başına kilitliyor.

Kuruluş Osman dizisi, sezon finaline sayılı bölümler kala sürpriz gelişmelere sahne olmaya devam ediyor. Begüm Hatun karakterinin diziden ayrılacağı yönündeki haberler, sosyal medyada büyük ses getirdi. Dizinin 194. bölümüyle 6. sezon finali yapacağı duyurulurken, izleyiciler Begüm Hatun’un ölüp ölmeyeceğini tartışmaya başladı. 

KURULUŞ OSMAN BEGÜM HATUN ÖLDÜ MÜ?

Kuruluş Osman dizisinin 6. sezonunun sonuna yaklaşılırken, dikkatler Begüm Hatun karakterine çevrildi. İki bölüm sonra sezon finali yapacak dizide Buçe Buse Kahraman’ın kadrodan ayrılacağı bilgisi gündeme bomba gibi düştü. Ancak karakterin diziden nasıl ayrılacağı henüz netleşmiş değil. Begüm Hatun’un bir savaşta mı hayatını kaybedeceği yoksa başka bir sebeple mi diziden çıkacağı, sezon finalinde ortaya çıkacak.

Kuruluş Osman Begüm Hatun öldü mü? Sezon finalinde gerilim artıyor! - 1. Resim

KURULUŞ OSMAN BEGÜM HATUN AYRILIYOR MU?

Bozdağ Film yapımı Kuruluş Osman’ın sevilen karakterlerinden Begüm Hatun’u oynayan Buçe Buse Kahraman’ın ayrılığı kesinleşti. Karakterin ölüm sahnesiyle mi yoksa farklı bir senaryo gereği mi veda edeceği henüz belli olmadı.

KURULUŞ OSMAN SEZON FİNALİ NE ZAMAN?

Kuruluş Osman dizisi, 194. bölümüyle 6. sezonuna nokta koyacak. Ahmet Yılmaz’ın yönetmen koltuğunda oturduğu yapım, Çarşamba akşamları ATV ekranlarında yayınlanıyor. Son olarak 192. bölümüyle izleyiciyle buluşan dizi, kalan iki bölümüyle sezonu tamamlayacak. Sezon finalinin 5 Haziran 2025 tarihinde yayınlanması bekleniyor.

Kuruluş Osman Begüm Hatun öldü mü? Sezon finalinde gerilim artıyor! - 2. Resim

KURULUŞ OSMAN YENİ SEZONDA NELER OLACAK?

Begüm Hatun’un ayrılığı sonrası senaryoda büyük değişiklikler olması öngörülüyor. Osman Bey’in çevresinde oluşan sadakat çemberinde yeni isimlerin yer alması ve dizinin 7. sezonunda yeni düşmanlarla karşılaşılması bekleniyor. Ayrıca tarihi gelişmelere daha fazla odaklanılacağı, Osmanlı’nın büyüme sürecinin hız kazanacağı iddialar arasında yer alıyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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