Kuruluş Osman’ın Ayça Hatun karakterini oynayan Yulduz Rajabova 1987 yılında doğdu

Düzenleyen: Sumru Tarhan / Kaynak: Türkiye Gazetesi 22 Mayıs 2024 22:37 - Güncelleme: 22 Mayıs 2024 22:45 - Güncelleme:

Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi

20 Kasım 2019 tarihinde izleyici ile buluşan Kuruluş Osman dizisinin oyuncuları gündemde yer alırken Ayça Hatun'u kim oynuyor merak edilirken Yulduz Rajabova hakkında kimdir, nereli soruları araştırıldı. İşte yer aldığı dizi ve filmler...