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Kuruluş Osman’ın Ayça Hatun karakterini oynayan Yulduz Rajabova 1987 yılında doğdu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Kuruluş Osman’ın Ayça Hatun karakterini oynayan Yulduz Rajabova 1987 yılında doğdu

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

20 Kasım 2019 tarihinde izleyici ile buluşan Kuruluş Osman dizisinin oyuncuları gündemde yer alırken Ayça Hatun'u kim oynuyor merak edilirken Yulduz Rajabova hakkında kimdir, nereli soruları araştırıldı. İşte yer aldığı dizi ve filmler...

Son zamanlarda gündemde yer alan Kuruluş Osman dizisinin oyuncu kadrosu merak edilirken oyuncu Yulduz Rajabova'nın hangi dizilerde oynadığı gündemde yer aldı.

1987 senesinde Özbekistan'da doğdu. Taşkent Devlet Sanat Enstitüsü'nde eğitimini tamamlayan isim 2013 yılında Khazon sinema filminde ekranlara çıktı. 2020 senesinde 2000 Songs Of Farida sinema filminde yer alan isim,  Bozkır Arslanı Celaleddin / Mendirman Jaloliddin dizisinde de rol aldı.

Kuruluş Osman’ın Ayça Hatun karakterini oynayan Yulduz Rajabova 1987 yılında doğdu - 1. Resim

Yer aldığı dizi ve filmler:

Bozkır Arslanı Celaleddin

2000 Songs of Farida 

Kuruluş Osman’ın Ayça Hatun karakterini oynayan Yulduz Rajabova 1987 yılında doğdu - 2. Resim

Scorpion 

Maqsad

Hamroh 

Boyvachcha Kuyov 

Virus

Khazon 

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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