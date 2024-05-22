Kuruluş Osman’ın Ayça Hatun karakterini oynayan Yulduz Rajabova 1987 yılında doğdu
Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi
20 Kasım 2019 tarihinde izleyici ile buluşan Kuruluş Osman dizisinin oyuncuları gündemde yer alırken Ayça Hatun'u kim oynuyor merak edilirken Yulduz Rajabova hakkında kimdir, nereli soruları araştırıldı. İşte yer aldığı dizi ve filmler...
Son zamanlarda gündemde yer alan Kuruluş Osman dizisinin oyuncu kadrosu merak edilirken oyuncu Yulduz Rajabova'nın hangi dizilerde oynadığı gündemde yer aldı.
1987 senesinde Özbekistan'da doğdu. Taşkent Devlet Sanat Enstitüsü'nde eğitimini tamamlayan isim 2013 yılında Khazon sinema filminde ekranlara çıktı. 2020 senesinde 2000 Songs Of Farida sinema filminde yer alan isim, Bozkır Arslanı Celaleddin / Mendirman Jaloliddin dizisinde de rol aldı.
Yer aldığı dizi ve filmler:
Bozkır Arslanı Celaleddin
2000 Songs of Farida
Scorpion
Maqsad
Hamroh
Boyvachcha Kuyov
Virus
Khazon
Kaynak: Türkiye Gazetesi