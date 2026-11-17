Üniversite öğrencilerinin burs başvurularında öncelikli tercihi olan Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK), burstan faydalanma hakkı kazanan öğrencileri geçtiğimiz haftalarda duyurmuştu. Başvuru sonuçlarının ilanının ardından gözler KYK burs ödeme takvimine çevrildi. Belirlenen takvim doğrultusunda toplu burs/kredi ödemeleri öğrencilerin hesaplarına yatırılacak. Peki, tarih belli oldu mu? KYK burs ödemeleri ne zaman?

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2026-2027 eğitim öğretim yılı KYK (Kredi ve Yurtlar Kurumu) burs ve öğrenim kredisi sonuçlarının ilan edilmesi ardından ödeme takvimi bir kez daha gündeme geldi. Öğrencilerin ödeme alabilmesi için burs veya kredi taahhütnamesini onaylamış olması gerekiyor. GSB tarafından öğrencilerin hesaplarına aktarılacak KYK burslarının kasım ayında ödenmesi halinde, öğrencilere iki aylık toplu ödeme yapılacak. Peki, KYK bursları ne zaman yatacak?

KYK burs ödemeleri ne zaman? Toplu ödeme tarihi için gözler KYGM duyurularında

KYK ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

İlk kez burs veya öğrenim kredisi almaya hak kazanan öğrencilere yapılacak ödemelerin takvimi, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYGM) tarafından duyurulacak. Bu yıla ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı ancak geçtiğimiz yılın takvimi ipucu veriyor.

2025-2026 eğitim öğretim yılında ilk ödemeler 18-20 Kasım tarihleri arasında yapılmış ve öğrencilere ekim ile kasım aylarını kapsayan iki aylık ödeme birlikte yatırılmıştı.

KYK burs ödemeleri ne zaman? Toplu ödeme tarihi için gözler KYGM duyurularında

İlk defa burs/kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı olan ekim ayının da ödemesini kapsamak üzere normal öğrenim süresince burs/kredi ödenecek. Burs ve krediler, öğrencilerin T.C. kimlik numarasının son rakamına göre her ayın 6 ve 10'uncu günleri arasında hesaplara yatırılacak.

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