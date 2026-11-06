KYK burs ve kredi taahhütname onayı nasıl yapılır? Taahhütname onayı için son tarih paylaşıldı

Üniversite öğrencilerinin merakla beklediği 2026-2027 eğitim öğretim yılı KYK burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçları açıklandı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, burs ve kredi almaya hak kazanan öğrencilerin sonuçlarını e-Devlet üzerinden öğrenebileceğini duyurdu. Sonuçların ilan edilmesinin ardından gözler, ödeme alabilmek için tamamlanması gereken taahhütname onayına çevrildi. Öğrenciler ''KYK burs ve kredi taahhütname onayı nasıl yapılır?'' sorusunun cevabını araştırmaya başladı. İşte detaylar...

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Burs veya kredi hakkı kazanan öğrencilerin 11 Kasım 2026 Çarşamba günü saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden onay işlemini tamamlaması gerekiyor. Belirtilen süre içerisinde taahhütnamesini onaylamayan öğrencilere ödeme yapılmayacak. Peki, KYK burs ve kredi taahhütname onayı nasıl yapılır?

KYK BURS VE KREDİ TAAHHÜTNAME ONAYI NASIL YAPILIR?

KYK burs veya öğrenim kredisi almaya hak kazanan öğrencilerin, ödemelerden yararlanabilmesi için e-Devlet üzerinden taahhütname onayı vermesi gerekiyor. İşlem sırasında öğrencilere sunulan taahhütname metninin dikkatlice okunması ve şartların kabul edilmesi gerekiyor.

KYK burs ve kredi taahhütname onayı nasıl yapılır? Başvuru sonuçları açıklandı!

KYK burs ve kredi taahhütname onayı işlemi için öncelikle e-Devlet sistemine giriş yapılması, ardından Gençlik ve Spor Bakanlığına ait burs/kredi taahhütname onay ekranının açılması gerekiyor. Öğrenciler kendilerine tanımlanan burs veya kredi bilgilerini kontrol ettikten sonra taahhütnameyi elektronik ortamda onaylayabiliyor.

İşlemin tamamlanmasıyla birlikte öğrencinin burs veya kredi hakkından yararlanabilmesi için gerekli onay aşaması tamamlanmış oluyor. Taahhütnameyi onaylamayan öğrencilere ödeme gönderilmiyor. Bu nedenle başvuru sonucunu öğrenen öğrencilerin 11 Kasım 2026 Çarşamba günü saat 23.59'a kadar KYK burs ve kredi taahhütname onayı işlemini gerçekleştirmesi gerekiyor.

KYK BURS VE KREDİ TAAHHÜTNAME ONAYI YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ.

KYK burs ve kredi taahhütname onayı nasıl yapılır? Başvuru sonuçları açıklandı!

KYK BURS VE ÖĞRENİM KREDİSİ ARASINDAKİ FARK NE?

KYK bursu belirlenen şartları sağlayan öğrencilere geri ödeme yükümlülüğü olmadan veriliyor. Öğrenim kredisi ise öğrencinin eğitim süresince aldığı ve mezuniyet sonrasında geri ödemesi gereken bir destek niteliğinde.

KYK burs ve kredi taahhütname onayı nasıl yapılır? Başvuru sonuçları açıklandı!

KYK ÖĞRENİM KREDİSİ BORCU NE ZAMAN ÖDENMEYE BAŞLANIR?

Öğrenim kredisi geri ödemeleri mevcut taahhütname hükümlerine göre öğrencinin normal öğrenim süresinin tamamlanmasından iki yıl sonra başlar.

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