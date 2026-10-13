Üniversiteye ek kontenjanla yerleşen öğrencilerin 2026-2027 eğitim öğretim yılı yurt başvuruları alındı. Başvuru sürecinin sona ermesi ardından gözler değerlendirme sonuçlarına çevrildi. Peki, KYK ek yurt başvuru sonuçlarında son durum ne? KYK ek yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

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2026-2027 eğitim-öğretim dönemi KYK yurtlarına atamalar geçtiğimiz günlerde yapılmıştı. Kayıt sürecinin ardından boş kontenjanlar ilan edildi, ek başvurular alındı. Üniversiteye ek kontenjanla yerleşen öğrenciler, yedek yerleştirme sonuçlarına ilişkin gelişmeleri yakından takip ediyor.

Ek kontenjan, yatay/dikey geçiş, özel yetenek, lisansüstü eğitim, normal öğrenim süresi içinde öğrenimini tamamlayamayan (artık yıl), bir yükseköğretim programından mezun olarak ikinci üniversitesine devam eden, af kapsamında yeniden öğrenim hakkı kazanan ve Senato kararı doğrultusunda YÖKSİS’te aktif görünen öğrenciler yurt başvurusunda bulunabiliyor.

KYK ek yurt başvuru sonuçlarında son durum! KYK ek yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

KYK EK YURT BAŞVURU SONUCU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KYK ek yurt başvuru süreci 9 Ekim 2026 tarihinde sona erdi. Geçtiğimiz yıl 15-17 Ekim tarihleri arasında alınan ek yurt başvuru sonuçları 22 Ekim 2026 tarihinde edilmişti. Önceki dönem uygulamaları kaynak alındığında KYK ek yurt başvuru sonuçlarının 15 Ekim 2026 tarihine kadar duyurulması bekleniyor.

KYK ek yurt başvuru sonuçlarında son durum! KYK ek yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

KYK EK YURT BAŞVURU SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR?

KYK yurt yedek yerleştirme sonuçları, e-Devlet üzerinden öğrenilebiliyor. Öğrenciler, T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet şifreleriyle sisteme giriş yaptıktan sonra arama bölümüne "Yurt Başvuru Sonucu Sorgulama" yazarak güncel yedek sıralarını ve yerleştirme durumlarını kontrol edebiliyor.

Yurt kaydının tamamlanması için ilk kayıt ücretinin ödenmesi ve e-Devlet'te yer alan taahhütnamenin onaylanması şartı aranıyor.

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