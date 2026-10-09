KYK ek yurt başvuruları için son güne girildi. Ek kontenjanla yerleşen öğrencilerin yanı sıra yatay ve dikey geçiş yapan, lisansüstü eğitim gören ve belirlenen diğer öğrenci gruplarının başvuruları e-Devlet üzerinden alınırken gözler başvuru ekranının kapanacağı saate çevrildi.

Kaydet a- | +A

2026-2027 eğitim öğretim yılı KYK ek yurt başvuru süreci 7 Ekim’de başladı. Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğünün duyurduğu süreçte başvurular elektronik ortamda gerçekleştiriliyor. Başvuru yapacak öğrencilerin e-Devlet’te kayıtlı öğrenim bilgilerini kontrol etmesi ve süresi içinde işlemlerini tamamlaması gerekiyor.

KYK EK YURT BAŞVURUSU BUGÜN SAAT KAÇA KADAR?

KYK ek yurt başvuruları 9 Ekim 2026 Cuma günü saat 23.59’da sona erecek. Böylece henüz başvuru yapmayan öğrenciler için bugün son gün olacak.

Başvuru süresinin sona ermesinin ardından öğrencilerin yeni başvuru oluşturması mümkün olmayacak. Bu nedenle özellikle son saatlere bırakılan işlemlerde e-Devlet’te yer alan öğrenim ve okul bilgilerinin doğru olduğunun kontrol edilmesi önem taşıyor. Hatalı veya eksik öğrenim bilgileriyle yapılan başvurular geçersiz sayılabildiği için gerekli düzeltmelerin üniversitelerin öğrenci işleri birimleri üzerinden yapılması gerekiyor.

KYK EK YURT BAŞVURU E-DEVLET EKRANI

KYK ek yurt başvuruları e-Devlet Kapısı üzerinden GSB Yurt Başvurusu hizmeti kullanılarak gerçekleştiriliyor. Öğrenciler T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet şifreleriyle sisteme giriş yaptıktan sonra öğrenim bilgilerini kontrol ederek başvuru adımlarını tamamlayabiliyor.

KYK ek yurt başvurusu bugün saat kaça kadar? Başvurular ne zaman bitiyor?

KİMLER BAŞVURABİLİYOR?

Ek yurt başvuru süreci yalnızca YKS ek kontenjanla yerleşen öğrencileri kapsamıyor. Ek kontenjanla üniversiteye yerleşenlerin yanı sıra yatay veya dikey geçiş yapanlar, özel yetenekle yerleşenler, lisansüstü eğitim görenler ve öğrenimini normal süresi içerisinde tamamlayamayan öğrenciler de başvuru yapabiliyor.

Ayrıca bir yükseköğretim programından mezun olduktan sonra ikinci üniversitesine devam eden öğrenciler, af kapsamında yeniden öğrenim hakkı kazananlar ve Senato kararı doğrultusunda YÖKSİS’te aktif öğrenci olarak görünenler de başvuru kapsamında bulunuyor. Başvuruların değerlendirilmesinde öğrencilerin sistemde kayıtlı güncel öğrenim bilgilerinin esas alınacak.

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala