Galatasaray’ın Portekizli futbolcusu Rafael Leao’nun sakatlığı ve sahalara dönüş tarihi futbolseverlerin gündeminde yer aldı. Sarı-kırmızılı takımın Trendyol Süper Lig’de Gençlerbirliği ile oynadığı karşılaşmada sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan yıldız futbolcunun sağlık durumuna ilişkin kulüpten açıklama yapıldı. İşte, Leao sakatlık son durum...

Kaydet a- | +A

Sarı-kırmızılı kulüp, 19 Ekim 2026 tarihinde Rafael Leao’nun sağlık durumuyla ilgili bilgilendirme yaptı. Kulübün açıklamasına göre oyuncunun yapılan MR görüntülemesi ve ileri tetkikleri sonucunda kasık adalesinde hafif-orta düzeyde zorlanma belirlendi. Peki, Leao Lille maçında oynayacak mı?

Leao sakatlık son durum! Lille maçında oynayacak mı?

RAFAEL LEAO LİLLE MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nin üçüncü haftasında 21 Ekim 2026 Çarşamba günü Fransa temsilcisi Lille ile deplasmanda karşılaşacak. Şimdi ise gözler Leao'nun Lille maçında süre alıp alamayacağında.

Galatasaray’ın Fransa deplasmanı için belirlediği kamp kadrosunda Leao’ya yer verilmedi. Teknik direktör Okan Buruk da karşılaşma öncesinde yaptığı açıklamada oyuncunun Gençlerbirliği maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle Lille kafilesine dahil edilmediğini doğruladı. Portekizli futbolcunun eski takımı Lille’e karşı sahaya çıkma ihtimali ortadan kalktı.

Leao sakatlık son durum! Lille maçında oynayacak mı?

RAFAEL LEAO SAKATLIK SON DURUM

Rafael Leao, Galatasaray’ın Trendyol Süper Lig’in sekizinci haftasında Gençlerbirliği’ni 1-0 mağlup ettiği karşılaşmada sakatlandı. Mücadelenin 61. dakikasında oyuna dahil olan Portekizli futbolcunun maçın 77. dakikasında meydana gelen pozisyonda ayağının kayması sonucu kasık bölgesindeki adalede zorlanma oluştu. Leao yaşadığı ağrı nedeniyle oyuna devam edemedi.

Leao sakatlık son durum! Lille maçında oynayacak mı?

Karşılaşmanın ardından yapılan sağlık kontrollerinde sakatlığın kasık adalesinde olduğu belirlendi. Galatasaray sağlık ekibi, gerekli incelemelerin tamamlanmasının ardından futbolcunun tedavisine başladı.

Kulübün açıklamasına göre oyuncunun yapılan MR görüntülemesi ve ileri tetkikleri sonucunda kasık adalesinde hafif-orta düzeyde zorlanma belirlendi. Sağlık ekibinin kontrolünde tedavisine başlanan Leao’nun durumunun günlük değerlendirmelerle takip edileceği bildirildi.



Leao sakatlık son durum! Lille maçında oynayacak mı?

GALATASARAY-LİLLE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Galatasaray ile Lille arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi üçüncü hafta karşılaşması, 21 Ekim 2026 Çarşamba günü Fransa’nın Villeneuve-d’Ascq kentindeki Pierre Mauroy Stadı’nda oynanacak. Mücadele Türkiye saatiyle 19.45’te başlayacak.

Karşılaşmayı Sloven hakem Rade Obrenovic yönetecek. Maç TRT 1 ve tabii platformundan canlı yayınlanacak.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala