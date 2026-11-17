Kasım ayının dikkat çeken gök olaylarından Leonid meteor yağmuru, 2026 yılında da gökyüzü meraklıları tarafından ilgiyle bekleniyor. Atmosfere giren parçacıkların kısa süreli ışık izleri oluşturduğu meteor yağmurunun zirve gecesinde, uygun koşullarda saatte yaklaşık 15 meteorun gözlemlenmesi bekleniyor. Peki, Leonid meteor yağmuru ne zaman gerçekleşecek? Türkiye’den izlenebilecek mi?

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Leonid meteor yağmuru 2026, kasım ayının en dikkat çekici gök olaylarından biri olarak gökyüzü meraklılarının gündeminde yer alıyor. Atmosfere giren parçacıklar, gece gökyüzünde kısa süreli ışık izleri oluşturuyor. 2026 yılında meteor yağmurunun zirve gecesinde uygun koşullarda saatte yaklaşık 15 meteor gözlemlenmesi bekleniyor. Gökyüzü tutkunları "Leonid meteor yağmuru ne zaman, hangi gece? Leonid meteor yağmuru saat kaçta, Türkiye'den izlenebilecek mi?

LEONİD METEOR YAĞMURU SAAT KAÇTA GERÇEKLEŞECEK?

Her yıl gerçekleşen Leonid meteor yağmuru bu hafta zirveye ulaşıyor ve meteorları saymak için bir fırsat sunuyor. Meteor yağmurunun 17–18 Kasım gecesi en yoğun dönemine ulaşması bekleniyor. İdeal koşullar altında gözlemciler, saatte 10 ila 15 arasında meteor görebilirler.

Leonid meteor yağmuru ne zaman, saat kaçta? 33 yıllık yörüngeye sahip kuyruklu yıldızın izleri

LEONİD METEOR YAĞMURU TÜRKİYE'DEN GÖRÜLECEK Mİ?

Leonid meteor yağmuru Türkiye'den de izlenebilecek. Hava koşullarının uygun olması ve gökyüzünde bulut bulunmaması halinde meteorların oluşturduğu ışık izlerini gözlemlemek mümkün olacak. Uluslararası Meteor Kuruluşu’na (IMO) göre en yoğun anın 17 Kasım 2026 saat 23.45 UTC civarında yaşanacağı öngörülüyor. Bu, Türkiye saatiyle 18 Kasım sabahı 02.45’e denk geliyor.

Leonid meteor yağmuru ne zaman, saat kaçta? 33 yıllık yörüngeye sahip kuyruklu yıldızın izleri



LEONİD METEOR YAĞMURU NASIL OLUŞUR?

Leonid meteorları, Güneş etrafındaki yörüngesini 33 yılda bir tamamlayan 55P/Tempel-Tuttle kuyruklu yıldızının ardında bıraktığı toz parçacıklarından kaynaklanır. Dünya bu enkaz kuşağının içinden geçerken, parçacıklar atmosferimize saniyede yaklaşık 71 kilometre hızla çarpar; bu da onları her yıl gerçekleşen meteor yağmurları içindeki en hızlı meteorlardan biri yapar. Sonuç olarak, gökyüzünde genellikle parlak ve kısa süreli izler bırakırlar.

Uygun koşullarda saatte yaklaşık 15 meteor gözlemlenebilir. Meteorların Aslan takımyıldızı doğrultusundan geliyormuş gibi göründüğü bu yağmur için gece yarısından sonraki saatler daha elverişli olacak. Ay’ın gece yarısından kısa süre sonra batması, sabaha karşı gözlem koşullarını iyileştirecek.

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