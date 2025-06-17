LGS 2025 yüzdelik dilimler nasıl olur? Liselere göre taban puanları!

LGS 2025’in tamamlanmasının ardından tercih süreci için heyecan başladı. Tercih maratonuna başlayacak binlerce öğrenci taban puanları ve yüzdelik dilimleri araştırıyor. Peki 2025 LGS yüzdelik dilimler nasıl olur?

LGS 2025 sınavının 15-16 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilmesiyle birlikte tercih süreci için geri sayım başladı. Binlerce öğrenci ve veli şimdi “LGS 2025 yüzdelik dilimler nasıl olacak?”, “Kaç puanla hangi liseye girilir?”, “Taban puanlar ne zaman açıklanacak?” gibi sorulara cevap arıyor.

LGS 2025 YÜZDELİK DİLİMLER NASIL OLUR?

LGS tercih dönemine yaklaşırken adayların en çok merak ettiği konulardan biri de yüzdelik dilimler oldu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan tercih kılavuzuna göre, LGS tercihleri 14-24 Temmuz 2025 tarihleri arasında yapılacak. Yerleştirme sonuçları ise 4 Ağustos 2025 tarihinde açıklanacak.

Yüzdelik dilimler, her yıl olduğu gibi öğrencilerin sınav performansları ve puan dağılımlarına göre belirlenecek. Ancak kesin yüzdelik dilimlerin açıklanması için tercihlerin tamamlanması gerekiyor.

LGS TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMALARI 2025

2025 yılına ait taban puanlar henüz açıklanmadı. Ancak Milli Eğitim Bakanlığı’nın açıklamasına göre; 11 Temmuz 2025 tarihinde taban puanlar, kontenjanlar ve başarı sıralamalarıyla birlikte tercihlere esas kontenjan tabloları yayımlanacak.