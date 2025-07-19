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LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB takvimi duyurdu!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB takvimi duyurdu!
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Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

2025 LGS yerleştirme süreci için heyecanlı bekleyiş başladı. Tercih döneminin tamamlanmasının ardından öğrenciler ve veliler gözlerini MEB’in duyuracağı sonuç tarihine çevirdi. Peki, LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki tercih sürecinin ardından gözler öğrencilerin hangi liseye yerleştiğini belirleyecek olan tercih sonuçlarına çevrildi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025 yılı yerleştirme sonuçların açıklanacağı duyurdu.

LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB takvimi duyurdu! - 1. Resim

LGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan LGS takvimine göre tercih sonuçları 4 Ağustos 2025 Pazartesi günü ilan edilecek. Öğrenciler, sonuçları meb.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve doğum tarihleriyle sorgulayabilecek.

LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB takvimi duyurdu! - 2. Resim

LİSE 1. NAKİL TERCİHLERİ NE ZAMAN?

LGS puanına göre 14-24 Temmuz 2025 tarihleri arasında tercih yapan ve yerleşemeyen öğrenciler için 1.nakil başvuruları 4-6 Ağustos 2025 tarihleri arasında alınacak. İlk nakil yerleştirme sonuçları ise 8 Ağustos 2025 Cuma günü ilan edilecek.

LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB takvimi duyurdu! - 3. Resim

LGS NAKİL TAKVİMİ

Yerleştirmede boş kalan kontenjanlar için 15-22 Ağustos 2025 tarihleri arasında hiçbir okula yerleşemeyen öğrenciler adına il ve ilçe yerleştirme komisyonları tarafından başvuru alınacak. Bu başvuru süreci sonucunda yerleştirme işlemleri 22 Ağustos 2025 Cuma günü tamamlanacak.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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