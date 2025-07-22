Liselere Geçiş Sistemi (LGS) 2025 tercih süreci, 14 Temmuz'da başladı ve devam ediyor. Öğrenciler ve veliler lise tercihleri ne zaman açıklanacak ve son tercih günü merak edildi.

Lise tercihleri ne zaman açıklanacak araştırılıyor. LGS 2025 tercih süreci 14 Temmuz'da başladı. Öğrenciler ile veliler için heyecanlı bir dönem devam ediyor.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan “2025 Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu” ile tercih işlemleri, e-Okul sistemi üzerinden gerçekleştiriliyor.

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2025 LGS tercih sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi takvimine göre 4 Ağustos 2025 Pazartesi günü açıklanacak.

Yerleştirme sonuçları ve boş kalan kontenjanlar, MEB'in resmi internet sitesi meb.gov.tr üzerinden duyurulacak.

MEB’in LGS tercih robotu, öğrencilerin yüzdelik dilimlere ve okul türlerine göre doğru tercih yapılmasını kolaylaştırıyor.

LGS TERCİHLERİ BAŞLADI MI, NE ZAMAN SONA ERİYOR?

LGS tercih süreci, 14 Temmuz 2025 Pazartesi günü resmen başladı ve 24 Temmuz 2025 Perşembe günü saat 17:00’de sona erecek.

Öğrenciler, e-Okul sistemi (https://e-okul.meb.gov.tr) üzerinden veya mezun oldukları ortaokul müdürlüklerinden tercihlerini yapabiliyor.

Tercih işlemleri, yerel yerleştirme, merkezi sınavla öğrenci alan okullar ve pansiyonlu okullar olmak üzere üç grupta yapılıyor.

Yerel yerleştirme için ilk üç okulun kayıt alanından seçilmesi şartıyla en fazla 5 okul, merkezi yerleştirme için 10 okul ve pansiyonlu okullar için 5 okul tercih edilebiliyor. Öğrencilerin toplamda 20 tercih hakkı bulunuyor