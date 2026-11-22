Liverpool-Manchester United maçı, İngiltere Premier Lig'in 11. haftasında futbolseverlerin takip edeceği karşılaşmalar arasında yer alıyor. Milli aranın ardından ligde heyecan yeniden başlarken iki köklü rakip, Anfield'da karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. Liverpool ve Manchester United arasındaki mücadelenin başlangıç saati, canlı yayın kanalı ve izleme seçenekleri belli oldu.

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İngiltere Premier Lig'de Liverpool ile Manchester United, 22 Kasım 2026 Pazar günü karşı karşıya geliyor. Liverpool, taraftarı önünde galibiyet alarak üst sıralardaki yerini güçlendirmeyi hedeflerken Manchester United ise ligdeki galibiyet hasretine son vermek istiyor. İki takımın puan tablosundaki farklı konumları ve aralarındaki tarihi rekabet, karşılaşmanın önemini artırıyor. Peki, Liverpool-Manchester United maçı hangi kanalda, saat kaçta başlayacak?

LİVERPOOL-MANCHESTER UNİTED MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiltere Premier Lig'in 11. haftasında Liverpool ile Manchester United arasındaki karşılaşma, 22 Kasım 2026 Pazar günü Türkiye saatiyle 19.30'da başlayacak. Liverpool'un ev sahipliğinde Anfield Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi İngiliz hakem Samuel Barrott yönetecek. Karşılaşma beIN SPORTS 3 kanalından canlı ve şifreli olarak yayınlanacak.

LİVERPOOL-MANCHESTER UNİTED MAÇI NEREDEN İZLENİR?

Liverpool-Manchester United maçı, Türkiye'de beIN SPORTS 3 ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.

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