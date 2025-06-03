Maaşlar bayramdan önce hesaplarda! Memur ve Emekli maaşları ne zaman yatacak?

Maaşlar erken yatar mı sorusu hem memurların hem emeklilerin gündeminde yer alıyor. SGK ve Emekli Sandığı’ndan gelen açıklamayla, memur ve emeklilerinin maaşlarının yatacağı tarih netleşti.

Kurban Bayramı yaklaşırken memur ve emekli maaşlarının erken ödenip ödenmeyeceği gündeme geldi. Artan bayram giderleri, kurbanlık hazırlıkları ve tatil planları nedeniyle, maaşların bayramdan önce yatıp yatmayacağı sorusu vatandaşların gündeminde ilk sırada yer alıyor. Milyonların beklediği açıklama ise SGK ve Emekli Sandığı tarafından geldi.

MAAŞLAR ERKEN YATAR MI?

Kurban Bayramı 2025 yılında 6-7-8-9 Haziran tarihlerine denk geliyor. Bayramın arefesi olan 5 Haziran Perşembe günü, maaş günü olan birçok emekli için kritik önem taşıyor. Bu nedenle ödeme takviminin erkene çekilip çekilmeyeceği sorusu milyonların aklında yer etti. SGK tarafından yapılan açıklamada maaşların erken yatıp yatmayacağı belli oldu.

SGK’DAN ERKEN MAAŞ AÇIKLAMASI!

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Emekli Sandığı (4C) kapsamında aylık maaş ödemesi 5 Haziran olan emekliler için ödemelerin 1 gün erkene alındığını duyurdu. Buna göre, bu gruptaki emekli ve hak sahiplerinin maaşları 4 Haziran 2025 Salı günü itibarıyla hesaplara geçecek. SGK’dan yapılan duyuruda şu ifadeler yer aldı:

“Aylık ödeme günü 5 Haziran olan 4C (Emekli Sandığı) kapsamındaki emekli ve hak sahiplerinin Haziran 2025 dönemine ilişkin aylık ödemeleri öne çekilerek 4 Haziran 2025 tarihinde hesaplara yatırılacaktır.”

MEMUR MAAŞLARI ERKEN YATAR MI?

Memurlar için genel maaş ödeme tarihi 15 Haziran olarak belirtildi. Takvimde bir değişiklik yapılmadığı sürece memur maaşları, bayram sonrasına hesaplara geçecek.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİNİN MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

SGK kapsamındaki diğer emekli grupları için de maaş tarihleri belli oldu. Bu kapsamda SSK emeklilerinin maaşları 17-26 Haziran tarihleri arasında hesaplara yatarken Bağ-Kur emeklilerinin ödemeleri 25-28 Haziran arasında yapılacak.