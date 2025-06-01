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Maaşlar bayramdan önce yatar mı? Memur ve emekli maaşlarının erken yatma durumu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Maaşlar bayramdan önce yatar mı? Memur ve emekli maaşlarının erken yatma durumu
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Bayram haftasına girmişken memur ve emekli maaşlarının bayramdan önce yatma ihtimali gündeme geldi. Milyonlarca memur ve emekli maaşlarının erken yatma durumunu araştırmaya başladı. Normal şartlarda memur maaşları ayın 15'inden itibaren yatırılırken, emekli maaşları ayın 17'sinden sonra hesaplara geçiyor.

Kurban Bayramı için geri sayım başladı. Bayram hazırlıklarını tamamlamak ve kurban alışverişi yapmak isteyenler memur ve emekli maaşlarının bayramdan önce yatma durumunu araştırmaya başladı.

MAAŞLAR BAYRAMDAN ÖNCE?

Kurban Bayramı 6 Haziran Cuma günü eda edecek. Haziran maaşlarının bayramdan önce yatma durumu ise milyonlarca memur ve emekli tarafından merak ediliyor. Normal şartlarda memur maaşları ayın 15'inden sonra hesaplara yatırılırken, emekli maaşları ise ayın 17'sinden itibaren hesaplara geçiyor. 

Geçtiğimiz bayramlarda maaşlar normal ödeme takvimine göre hesaplara yatırılmıştı. Bu kapsamda 2025 Kurban Bayramında da maaşlar normal ödeme günlerinde hesaplara geçecek.

Maaşlar bayramdan önce yatar mı? Memur ve emekli maaşlarının erken yatma durumu - 1. Resim

MEMUR MAAŞLARI ERKEN YATAR MI?

Kurban Bayramı öncesinde memur maaşlarının erken yatma ihtimali merak konusu oldu. Haziran ayında Maaş takvimiyle ilgili bir değişiklik yapılmadığı takdirde memurlar maaşlarını normal ödeme günü olan Haziran ayının 15’inden itibaren alabilecek.

Maaşlar bayramdan önce yatar mı? Memur ve emekli maaşlarının erken yatma durumu - 2. Resim

EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

Normal şartlarda emekliler maaşlarını her ayın 17’sinden itibaren almaya başlıyor. Buna göre Emekli Sandığı emeklileri Haziran ayının ilk beş gününde, SSK emeklileri ise 17’si ile 26’sı arasında maaşlarını alacak. Bağ-Kur emeklilerine ise maaşları ayın 25’inden itibaren yatırılacak.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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