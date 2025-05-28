Maaşlar erken yatar mı? Memur ve emekli maaş günleri

2025 Kurban Bayramı için geri sayım başlamışken memur ve emekli, maaşlarının erken yatma durumu gündeme geldi. Memur maaşları ayın 15'inden sonra hesaplara yatırılırken, emekli maaşları ise ayın 17'sinden itibaren hesaplara geçiyor.

Milyonlarca memur ve emekli maaşların erken yatma ihtimalini sorgulamaya başladı. Bayram hazırlıklarını tamamlamak ve kurban alışverişi yapmak isteyen vatandaşlar, memur ve emekli maaş ödemelerinin erken yatıp yatmayacağını merak ediyor.

MAAŞLAR ERKEN YATAR MI?

Bu yıl Kurban Bayramı 6 Haziran Cuma günü idrak edilecek. Normal şartlarda memur maaşları ayın 15'inden sonra hesaplara yatırılırken, emekli maaşları ise ayın 17'sinden itibaren hesaplara geçiyor. Ancak bayram sebebiyle maaşların erken yatma ihtimali vatandaşların gündeminde yer alıyor.

Geçtiğimiz bayramlarda maaşlar ödeme takvimi değiştirilmeden her ayın 15’inden itibaren yatırılmaya başlamıştı. Bu kapsamda 2025 Kurban Bayramında da maaşlar normal ödeme günlerinde hesaplara geçecek.

MEMUR MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

Maaş takvimiyle ilgili bir değişiklik yapılmadığı durumda memurlar maaşlarını Haziran ayının 15’inden itibaren alabilecek.

EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

2025 Kurban Bayramında da Emekli Sandığı emeklileri Haziran ayının ilk beş gününde, SSK emeklileri ise 17’si ile 26’sı arasında maaşlarını alacak. Bağ-Kur emeklilerine ise maaşları ayın 25’inden itibaren yatırılacak.