Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Emekli ikramiyeleri bayramdan önce yatacak!

Kaynak: Türkiye Gazetesi 28 Mayıs 2025 09:40 - Güncelleme: 28 Mayıs 2025 09:57 - Güncelleme:

Emekli bayram ikramiyelerinin yatacağı tarih Kurban Bayramı öncesinde gündeme geldi. SSK (4A), Bağ-Kur (4B) ve Emekli Sandığı (4C) kapsamında aylık alan emeklilere verilen ikramiyelerin hesaplara yatırılacağı tarih belli oldu. Peki bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak, bu hafta yatar mı?

Bayram ikramiyelerinin hesaplara yatacağı tarih milyonlarca emeklinin gündeminde yer alıyor. Emeklilerin bayramlarda ekonomik olarak rahatlamasına imkan tanıyan bayram ikramiyeleri bu yıl 4 bin TL olarak hesaplara yatırılacak. BAYRAM İKRAMİYELERİ NE ZAMAN YATACAK? Kurban Bayramına gün gün yaklaşırken, bayram ikramiyelerinin hesaplara geçeceği tarih gündeme geldi. Geçtiğimiz Ramazan Bayramında ikramiyeler bayramdan önce hesaplara yatırılmıştı. Geçen yıllardaki bayram ikramiyelerinin ödeme tarihleri baz alındığında Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı kapsamında emekli aylığı alan vatandaşların bayram ikramiyelerinin 28 Mayıs-5 Haziran tarihleri arasında hesaplara yatması öngörülüyor. EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYELERİ BU HAFTA YATAR MI? Kurban Bayramı’nın yaklaşmasıyla birlikte milyonlarca emeklinin gözü kulağı bayram ikramiyelerine çevrildi. Geçen Ramazan Bayramı’nda emekli ikramiyeleri bayramdan üç gün önce hesaplara geçmişti. Bu kapsamda Kurban Bayramında bayram ikramiyeleri 28 Mayıs-5 Haziran haftasında hesaplara geçecek. BAYRAM İKRAMİYESİ HANGİ GÜN YATAR? Emekli Bayram ikramiyesi ödemeleri tahsis numaralarının son hanesine göre belirlenen günlerde hesaplara yatırılıyor. BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR YATACAK? Ocak ayı itibarıyla emekli bayram ikramiyelerinde yüzde 33 oranında zam yapıldı. Zamla beraber SSK (4A), Bağ-Kur (4B) ve Emekli Sandığı (4C) kapsamında aylık alan emeklilerin bayram ikramiyeleri 4 bin TL’ye çıkarıldı. Bu kapsamda Kurban Bayramında emeklilerin hesaplarına 4.000 TL yatırılması bekleniyor. KİMLER BAYRAM İKRAMİYESİ ALACAK? SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı emeklileri, Malullük, vazife malullüğü, yaşlılık ve ölüm aylığı alanlar, Şehit yakınları ve gaziler, Güvenlik korucuları, terörden zarar gören siviller ve şampiyon sporcular, Sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm aylığı alanlar. İlgili Haber AYM Başkan Vekili Gökcan’dan ‘düşük para cezası’ itirazı: Adli para cezaları artık caydırıcı değil 13 ülke gözlemci oldu! Erciyes-2025 Tatbikatı, paraşütçü komandoların gece atlayışı ile başladı

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Şeyda Sipahi