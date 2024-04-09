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Malatya'da 3.4 büyüklüğünde deprem oldu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Malatya&#039;da 3.4 büyüklüğünde deprem oldu

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Malatya'da sarsıntı hisseden vatandaşlar deprem oldu mu kaç şiddetinde araştırılıyor. Son gelişmeler sonrası Kandilli Rasathanesi ve AFAD Malatya'da deprem olduğunu bildirdi.

Malatya'da deprem oldu mu, kaç şiddetinde oldu araştırılıyor. 

Kandilli Rasathanesi'nin açıkladığı verilere göre Malatya'da Battalgazi Gülümuşağı merkezli saat 13.17'de 3.4 büyüklüğünde ve 5 km derinliğinde bir deprem meydana geldi.

Malatya'da 3.4 büyüklüğünde deprem oldu - 1. Resim

Deprem il merkezinde ve ilçelerinde hissedildi. 

AFAD verilerine göre depremin derinliği 9.96 km olarak ölçülürken depremin büyüklüğü 3.4 olarak kaydedildi. Merkezi ise Malatya Battalgazi olarak verildi. 

Malatya'da 3.4 büyüklüğünde deprem oldu - 2. Resim

 

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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