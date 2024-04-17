Manchester City Real Madrid Şampiyonlar Ligi ilk maçı 3-3’lük eşitlikle bitmişti

Şampiyonlar Ligi’nde bu akşam iki dev takım yarı finale kalabilmek sahaya çıkacak. Manchester City ile Real Madrid ilk maçın ardından bu akşam bütün kozlarını turu geçebilmek için sahaya sürecek. Manchester City Real Madrid ilk maç sonucu ikinci maçın ardından toplam skoru da etkileyecek. Peki, Real Madrid Manchester City ilk maç kaç kaçtı? İşte ilk maçın sonucu!

Manchester City Real Madrid ilk maçı kaç kaç bitmişti? Şampiyonlar Ligi’nde erken final gibi bir maç oynanıyor. Manchester City ve Real Madrid turu geçen taraf olabilmek için bu akşam sahaya çıkacak.

MANCHESTER CİTY - REAL MADRİD İLK MAÇ SONUCU

Manchester City Real Madrid çeyrek final ilk maçı 3-3’lük eşitlikle sona ermişti.

İlk maçta Manchester City’nin gollerini 2. dakikada Bernardo Silva, 66. dakikada Foden, 71. dakikada ise Gvardiol kaydetmişti. Ev sahibi Real Madrid'in gollerini ise 12. dakikada Dias kendi kalesine, 14. dakikada Rodrygo ve 79. dakikada Valverde atmıştı.

KİM, NASIL TUR ATLAR?

Bu akşam 90 dakika sonundan kazanan taraf yarı finale yükselen takım olacak. Manchester City Real Madrid maçının normal süresinde eşitlilik bozulmaması halinde ise önce uzatmalara gidecek. Eğer uzatmalarda da eşitlik bozulmazsa yarı finale kalan takım penaltı atışları sonucunda belli olacak.

MANCHESTER CİTY - REAL MADRİD RÖVANŞ MAÇI 11’LERİ

Manchester City - Real Madrid 11’leri şöyledir:

Real Madrid’in 11’i: Lunin, Carvajal, Rüdiger, Nacho, Mendy, Camavinga, Valverde, Kroos, Bellingham, Rodrygo, Vini Jr.

Manchester City’nin 11’i: Ederson, Walker, Akanji, Dias, Gvardiol, Rodri, De Bruyne, Bernardo Silva, Foden, Grealish, Haaland.