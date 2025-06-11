Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı kim olacak, hangi parti çoğunlukta?

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in elektrik çarpması sonucu vefat etmesinin ardından yerine geçecek isim merak konusu. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı kim olacak belediyede çoğunlukta olan parti merak ediliyor.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek hayatını kaybetmesinin ardından yerine kimin geçeceği merak ediliyor. 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde CHP’yi Manisa’da öne geçiren Zeyrek’in vefatıyla, gözler yeni belediye başkanının nasıl ve kim tarafından seçileceğine çevrildi. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı kim olacak, belediye meclisinde hangi parti çoğunlukta araştırılıyor.

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI KİM OLACAK?

Ferdi Zeyrek’in vefatıyla boşalan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğu, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 45. ve 46. maddelerine göre belediye meclisi tarafından doldurulacak.

Kanuna göre, vefattan sonraki 10 gün içinde, yani en geç 19 Haziran 2025’e kadar, belediye meclisi olağanüstü toplanarak yeni başkanı gizli oyla seçecek. Toplantıya birinci başkan vekili, yoksa ikinci başkan vekili veya en yaşlı meclis üyesi başkanlık edecek. İlk iki turda üçte iki çoğunluk (meclis üye sayısının yaklaşık 52’si), üçüncü turda ise salt çoğunluk (yaklaşık 45) aranacak; eşitlik durumunda kura çekilecek.

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NDE HANGİ PARTİ ÇOĞUNLUKTA?

31 Mart 2024 yerel seçim sonuçlarına göre, Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi’nde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) açık ara çoğunluğu elinde bulunduruyor.

Meclis’te toplam 89 üye bulunurken CHP 62 sandalye ile çoğunluğu elinde bulunduruyor. AK Parti 14, MHP 12 ve Yeniden Refah Partisi 1 sandalye ile temsil ediliyor.