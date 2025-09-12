Marmaray kapalı mı, çalışıyor mu, seferler iptal mi? 12 Eylül Marmaray resmi sosyal medya hesabından duyurdu!

Marmaray çalışıyor mu, seferler iptal mi sorgulanıyor. Marmaray’da 12 Eylül günü Yenikapı İstasyonu’nda yaşanan üzücü bir olay, seferlerde aksamalara neden oldu. Resmi sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, bir yolcunun raylara atlayarak hayatına son verdiği belirtildi.

MARMARAY ÇALIŞIYOR MU?

Marmaray’da 12 Eylül tarihinde Yenikapı İstasyonu’nda yaşanan üzücü bir olay, seferlerin düzenini etkiledi. Resmi sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruda, trenlerin tek hat üzerinden çalıştırıldığı ve seferlerin gecikmeli olarak devam ettiği belirtildi.

MARMARAY SEFERLER İPTAL Mİ?

Yaşanan olayın ardından Marmaray yetkilileri, seferlerin iptal edilmediğini sınırlı kapasite ile hizmet verdiğini açıkladı. Yetkililer, yolcuların güvenliği için alınan önlemler doğrultusunda seferlerin sürdürüldüğünü ve normale dönmesi için çalışmaların devam ettiğini duyurdu.

MARMARAY YENİKAPI İNTİHAR VAKASI!

Yenikapı İstasyonu’nda saat 16.30 civarında bir kişinin raylara atlayarak intihar ettiği bildirildi. Olay sonrası Marmaray trenleri güvenlik ve acil müdahale prosedürleri gereği tek hat üzerinden çalıştırıldı.

Olayın etkilerini azaltmak ve güvenliği sağlamak amacıyla gerekli tüm önlemlerin alındığı ifade edildi.