Marmaray’da yangın mı çıktı, neden çalışmıyor? 6 Temmuz Suadiye Marmaray seferleri sorgulanıyor

Suadiye Marmaray istasyonunda bir yangın meydana geldiği iddiası gündeme geldi. Sosyal medyada yer alan bazı videolara göre Marmaray seferleri durduruldu ve istasyona yakın bir bölgeden dumanlar yükseldiği belirtildi. Marmaray’da yangın mı çıktı, neden çalışmıyor soruları ise vatandaşların gündeminde yer aldı.

Suadiye Marmaray yangın paniği, vatandaşların gündemine geldi. Sosyal medya üzerinden yayılan bilgilere göre Marmaray'da yangın çıktığı ve seferlerin bir süredir gerçekleşmediği iddia edildi. Marmaray ve resmi kurumlardan henüz konuya ilişkin resmi açıklama yapılmadı.

MARMARAY'DA YANGIN MI ÇIKTI?

İstanbul'un Anadolu Yakası'nda bulunan Suadiye Marmaray İstasyonu'nda yaşandığı iddia edilen yangın, sosyal medyada geniş yankı buldu.

Öğle saatlerinden itibaren bazı sosyal medya kullanıcılarının paylaştığı görüntülerde, istasyona yakın bir alandan yükselen dumanlar dikkat çekerken, Marmaray seferlerinin geçici olarak durduğu öne sürüldü. Olay kısa sürede vatandaşlar arasında tedirginliğe neden oldu.

MARMARAY NEDEN ÇALIŞMIYOR, KAPALI MI?

Suadiye durağındaki olayın ardından Marmaray seferlerinin aksadığı ve belirli güzergahlarda trenlerin durdurulduğu iddia edildi. Ancak bilgilere ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Yolculuk planlayan vatandaşlar, Marmaray'da yaşanan durum nedeniyle ulaşımda aksaklık yaşandığını sosyal medya üzerinden dile getirirken yangın iddiası dikkat çekti.

Resmi açıklama ve gelişmeler oldukça haberimizde yer verilecek.