MasterChef 4 Eylül eleme adayları Alper ve Muratcan oldu

MasterChef Türkiye’de 4 Eylül potaya giren isimler belli oldu. Bu akşamki bölümde kazanan takım ise Kırmızı takım oldu.

MasterChef 2 Eylül takım kaptanları Kaan ve Ezgi oldu

MasterChef 2 Eylül takım kaptanları Kaan ve Ezgi oldu

MasterChef Türkiye’de 4 Eylül 2024 tarihli bölümde heyecan doruktaydı. Yarışmanın son bölümünde yaşanan çekişmeler ve eleme adayları, izleyicilerin dikkatini bir kez daha ekrana kilitledi.

Somer, Danilo ve Mehmet Şef’in yönetiminde gerçekleşen yarışmada, retro yemek tarifleriyle takımlar kıyasıya mücadele etti.

Haftanın en iddialı kapışmalarından birine sahne olan bu bölümde, takımlar arasındaki mücadele sonucu kazanan ve eleme potasına giren isimler netleşti.

YARIŞMA TARİHİNDE BİR İLK: KADIN VE ERKEK KAPTANLAR

Bu haftanın yarışması, MasterChef tarihinde bir ilk yaşanarak kadın ve erkek kaptanların liderliğinde sürdü. Kaptanlık yarışını kazanan Kaan ve Ezgi, kendi takımlarını kurarak büyük bir stratejik savaşın içine girdiler.

Retro yemek tarifleri üzerine yoğunlaşan bu bölümde, yarışmacılar şeflerin çıraklık dönemlerine ait tariflerle mücadele etti.

MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Yarışmanın sonunda kazanan takım Kırmızı Takım oldu. Kırmızı Takım’ın üstün performansı sonucu mavi takım bireysel dokunulmazlık mücadelesine girdi.

Bu zorlu mücadelede bireysel dokunulmazlığı kazanan isim ise Nevzat oldu.

MASTERCHEF POTAYA KİM GİRDİ?

MasterChef’in eleme potasında bu hafta ilk iki isim belirlenmişti. Nigar ve Beril’in ardından üçüncü ve dördüncü eleme adayları da netleşti.

Retro tarifler üzerine kurulu bu yarışmanın ardından Alper ve Muratcan eleme potasına gönderildi. Her iki yarışmacı da takım arkadaşlarını geride bırakmayı başaramayarak zorlu bir eleme sürecine girmeye hak kazandı.

MASTERCHEF KİMLER POTADA?

Haftanın ilk bireysel dokunulmazlık yarışmasını kazanan Beyza, rakip takım oyuncularından Nigar’ı potaya gönderirken, ikinci aday ise Beril olmuştu.

Takımların yeniden kurulmasıyla birlikte üçüncü ve dördüncü eleme adayları olarak ise Alper ve Muratcan belirlendi. Potaya giren bu dört yarışmacı, MasterChef’te kalabilmek için tüm yeteneklerini ortaya koymak zorunda kalacak.

Eleme adayları şu şekilde: Nigar, Beril, Alper, Muratcan