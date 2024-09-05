Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > MasterChef 4 Eylül eleme adayları Alper ve Muratcan oldu

MasterChef 4 Eylül eleme adayları Alper ve Muratcan oldu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
MasterChef 4 Eylül eleme adayları Alper ve Muratcan oldu
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

MasterChef Türkiye’de 4 Eylül potaya giren isimler belli oldu. Bu akşamki bölümde kazanan takım ise Kırmızı takım oldu.

MasterChef Türkiye’de 4 Eylül 2024 tarihli bölümde heyecan doruktaydı. Yarışmanın son bölümünde yaşanan çekişmeler ve eleme adayları, izleyicilerin dikkatini bir kez daha ekrana kilitledi.

Somer, Danilo ve Mehmet Şef’in yönetiminde gerçekleşen yarışmada, retro yemek tarifleriyle takımlar kıyasıya mücadele etti.

Haftanın en iddialı kapışmalarından birine sahne olan bu bölümde, takımlar arasındaki mücadele sonucu kazanan ve eleme potasına giren isimler netleşti.

MasterChef 4 Eylül eleme adayları Alper ve Muratcan oldu - 1. Resim

YARIŞMA TARİHİNDE BİR İLK: KADIN VE ERKEK KAPTANLAR

Bu haftanın yarışması, MasterChef tarihinde bir ilk yaşanarak kadın ve erkek kaptanların liderliğinde sürdü. Kaptanlık yarışını kazanan Kaan ve Ezgi, kendi takımlarını kurarak büyük bir stratejik savaşın içine girdiler.

Retro yemek tarifleri üzerine yoğunlaşan bu bölümde, yarışmacılar şeflerin çıraklık dönemlerine ait tariflerle mücadele etti.

MasterChef 4 Eylül eleme adayları Alper ve Muratcan oldu - 2. Resim

MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Yarışmanın sonunda kazanan takım Kırmızı Takım oldu. Kırmızı Takım’ın üstün performansı sonucu mavi takım bireysel dokunulmazlık mücadelesine girdi.

Bu zorlu mücadelede bireysel dokunulmazlığı kazanan isim ise Nevzat oldu. 

MasterChef 4 Eylül eleme adayları Alper ve Muratcan oldu - 3. Resim

MASTERCHEF POTAYA KİM GİRDİ?

MasterChef’in eleme potasında bu hafta ilk iki isim belirlenmişti. Nigar ve Beril’in ardından üçüncü ve dördüncü eleme adayları da netleşti.

Retro tarifler üzerine kurulu bu yarışmanın ardından Alper ve Muratcan eleme potasına gönderildi. Her iki yarışmacı da takım arkadaşlarını geride bırakmayı başaramayarak zorlu bir eleme sürecine girmeye hak kazandı.

MasterChef 4 Eylül eleme adayları Alper ve Muratcan oldu - 4. Resim

MASTERCHEF KİMLER POTADA?

Haftanın ilk bireysel dokunulmazlık yarışmasını kazanan Beyza, rakip takım oyuncularından Nigar’ı potaya gönderirken, ikinci aday ise Beril olmuştu.

Takımların yeniden kurulmasıyla birlikte üçüncü ve dördüncü eleme adayları olarak ise Alper ve Muratcan belirlendi. Potaya giren bu dört yarışmacı, MasterChef’te kalabilmek için tüm yeteneklerini ortaya koymak zorunda kalacak.

Eleme adayları şu şekilde: Nigar, Beril, Alper, Muratcan

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Hatay'da heyelan! Yol ulaşıma kapandı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
FM 24 5 Eylül saat 18.00 itibari ile Epic Game’de ücretsiz olacak - HaberlerFM 24 5 Eylül saat 18.00 itibari ile Epic Game’de ücretsiz olacakKızılcık Şerbeti yeni sezon 13 Eylül Cuma saat 20.00’da başlayacak - HaberlerKızılcık Şerbeti yeni sezon 13 Eylül Cuma saat 20.00’da başlayacakBallon d’Or ödülü 28 Ekim 2024 tarihinde verilecek - HaberlerBallon d’Or ödülü 28 Ekim 2024 tarihinde verilecekGoalball kör ve yüzde ondan daha az görebilen oyuncularla oynanıyor - HaberlerGoalball kör ve yüzde ondan daha az görebilen oyuncularla oynanıyor10 Kasım resmi tatil kapmasında yer almıyor - Haberler10 Kasım resmi tatil kapmasında yer almıyorHayatta olan Kral Charles için kanser hastalığı nedeniyle cenaze hazırlığı yapılıyor - HaberlerHayatta olan Kral Charles için kanser hastalığı nedeniyle cenaze hazırlığı yapılıyor
Sonraki Haber Yükleniyor...