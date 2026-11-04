MasterChef Ayşe kimdir, kaç yaşında, evli mi? MasterChef Ayşe Nur İnal'ın biyografisi

MasterChef Ayşe Nur İnal, 2026 sezonunda ana kadroya katılmasının ardından yarışmadaki performansıyla dikkat çeken isimler arasında yer alıyor. Gastronomi eğitimi ve profesyonel mutfak deneyimi bulunan yarışmacı, son bölümlerde Şadi ile yaşadıklarının ardından yeniden gündeme geldi. MasterChef Ayşe'nin yaşı, memleketi, mesleği ve özel hayatına ilişkin bilgiler araştırılıyor.

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MasterChef Türkiye'de Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun değerlendirmeleriyle ana kadroya seçilen Ayşe Nur İnal, yarışmanın 13. beyaz önlüğünü kazanan isim olmuştu.

MASTERCHEF AYŞE KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

MasterChef Türkiye 2026 yarışmacısı Ayşe Nur İnal, 25 yaşında ve doğma büyüme İstanbulludur. Gastronomi eğitimi alan Ayşe Nur, mutfak alanındaki eğitimini profesyonel çalışma hayatıyla devam ettirdi.

Ana kadro seçmelerinde rakipleriyle mücadele eden Ayşe Nur İnal, başarılı performansının ardından MasterChef Türkiye 2026'nın 13. ana kadro yarışmacısı olarak beyaz önlüğü kazandı. Ana kadronun tamamlanmasının ardından başlayan takım döneminde ise Ayşe Nur, sezonun ilk kırmızı takım kaptanı oldu. İlk kaptanlık oyununu kazanan Burçin Oğuz, mavi takım kaptanı olurken rakip takımın kaptanı olarak Ayşe Nur'u seçti.

MasterChef Ayşe kimdir, kaç yaşında, evli mi? MasterChef Ayşe Nur İnalın biyografisi

MASTERCHEF AYŞE NUR İNAL EVLİ Mİ?

MasterChef Ayşe Nur İnal evlidir. 25 yaşındaki yarışmacı, gastronomi eğitiminin ardından profesyonel aşçılık kariyerine başladı.

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