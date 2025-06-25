Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > MasterChef Ayten Başkan kimdir? Ayten Horoz'un motorcu geçmişi dikkat çekti

MasterChef Ayten Başkan kimdir? Ayten Horoz'un motorcu geçmişi dikkat çekti

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
MasterChef Ayten Başkan kimdir? Ayten Horoz&#039;un motorcu geçmişi dikkat çekti
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

MasterChef Türkiye 2025'te sempatik tavırları ve motosiklet grubu başkanı kimliğiyle dikkat çeken Ayten Horoz, fragmanlardan itibaren izleyicilerin dikkatini çekti. Pozitif enerjisi ve mutfaktaki yeteneğiyle adından söz ettiren MasterChef Ayten turu geçip geçmediği merak ediliyor.

TV8’in sevilen yemek yarışması MasterChef Türkiye, 2025 sezonuyla ekranlara geri döndü. Yarışmacılar arasında Ayten Horoz hem enerjisi hem de sürpriz dolu hayat hikayesiyle öne çıktı. MasterChef Ayten Başkan kimdir, şeflerden evet alıp almadığı izleyiciler tarafından araştırılıyor.

MASTERCHEF AYTEN BAŞKAN KİMDİR?

MasterChef 2025 programına katılan Ayten Horoz, fragmanlardan itibaren dikkat çeken isimlerden biri oldu. Pozitif enerjisi ve samimi tavırlarıyla hem jüri hem de izleyicilerin dikkatini çekti.

MasterChef Ayten Başkan kimdir? Ayten Horoz'un motorcu geçmişi dikkat çekti - 1. Resim

"Bir motor grubunun başkanıyım" diyen Ayten Horoz, Somer Şef ve Danilo Şef’in “En büyük başkan bizim başkan” tezahüratları eğlenceli anlar sahne oldu. 

MasterChef Ayten Başkan kimdir? Ayten Horoz'un motorcu geçmişi dikkat çekti - 2. Resim

AYTEN HOROZ HAÇ YAŞINDA, MESLEĞİ NE?

Yaşı ve mesleği hakkında net bir bilgi bulunamayan yarışmacının, genç ve dinamik tavrı izleyicilerin dikkatini çekti. Motosiklet grubunun başkanı olması ise onun hayatına dair detayları daha da merak konusu yapıyor. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Galatasaray'ın golcüsü Osimhen'e Al Hilal'den yeni hamle
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Ayla Canpunar kimdir, aslen nereli? MasterChef Ayla İsveç'te ikinci olmuş - HaberlerAyla Canpunar kimdir, aslen nereli? MasterChef Ayla İsveç'te ikinci olmuşHasan Basri Yalçın kimdir, sağlık durumu nasıl? - HaberlerHasan Basri Yalçın kimdir, sağlık durumu nasıl?En güzel Hicri yılbaşı ve Muharrem ayı mesajları: Muharrem mesajlarında kısa-uzun ve dualı seçenekler - HaberlerEn güzel Hicri yılbaşı ve Muharrem ayı mesajları: Muharrem mesajlarında kısa-uzun ve dualı seçeneklerNew York'un ilk Müslüman Belediye Başkanı mı geliyor? Zohran Mamdani kimdir? - HaberlerNew York'un ilk Müslüman Belediye Başkanı mı geliyor? Zohran Mamdani kimdir?Sporseverler heyecanla bekliyor: UFC 317 ne zaman, saat kaçta, ve hangi kanalda? - HaberlerSporseverler heyecanla bekliyor: UFC 317 ne zaman, saat kaçta, ve hangi kanalda?GSB Seyahatsever 2025 başvuruları ne zaman başlayacak? - HaberlerGSB Seyahatsever 2025 başvuruları ne zaman başlayacak?
Sonraki Haber Yükleniyor...