MasterChef Ayten Başkan kimdir? Ayten Horoz'un motorcu geçmişi dikkat çekti

MasterChef Türkiye 2025'te sempatik tavırları ve motosiklet grubu başkanı kimliğiyle dikkat çeken Ayten Horoz, fragmanlardan itibaren izleyicilerin dikkatini çekti. Pozitif enerjisi ve mutfaktaki yeteneğiyle adından söz ettiren MasterChef Ayten turu geçip geçmediği merak ediliyor.

TV8’in sevilen yemek yarışması MasterChef Türkiye, 2025 sezonuyla ekranlara geri döndü. Yarışmacılar arasında Ayten Horoz hem enerjisi hem de sürpriz dolu hayat hikayesiyle öne çıktı. MasterChef Ayten Başkan kimdir, şeflerden evet alıp almadığı izleyiciler tarafından araştırılıyor.

MASTERCHEF AYTEN BAŞKAN KİMDİR?

MasterChef 2025 programına katılan Ayten Horoz, fragmanlardan itibaren dikkat çeken isimlerden biri oldu. Pozitif enerjisi ve samimi tavırlarıyla hem jüri hem de izleyicilerin dikkatini çekti.

"Bir motor grubunun başkanıyım" diyen Ayten Horoz, Somer Şef ve Danilo Şef’in “En büyük başkan bizim başkan” tezahüratları eğlenceli anlar sahne oldu.

AYTEN HOROZ HAÇ YAŞINDA, MESLEĞİ NE?

Yaşı ve mesleği hakkında net bir bilgi bulunamayan yarışmacının, genç ve dinamik tavrı izleyicilerin dikkatini çekti. Motosiklet grubunun başkanı olması ise onun hayatına dair detayları daha da merak konusu yapıyor.