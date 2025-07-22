MasterChef Ayten kimdir, kaç yaşında, nereli? Ana kadroya dahil olan isimlerden oldu!

Kaynak: Türkiye Gazetesi 22 Temmuz 2025 17:17 - Güncelleme: 22 Temmuz 2025 17:17 - Güncelleme:

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MasterChef Türkiye'nin yeni sezonunda yarışmacıların performansları kadar, ana kadroya dahil olan isimler de büyük merak konusu oldu. Bu sezonun dikkat çeken yarışmacılarından biri olan Ayten Saner, hem yaşı hem de hayata bakışıyla izleyicilerin ilgisini çekiyor. MasterChef Ayten kimdir, kaç yaşında, nereli izleyenler tarafından merak ediliyor.

MasterChef’in ana kadrosuna katılmasıyla birlikte izleyici kitlesinin dikkatini üzerine çeken Ayten’in kariyeri ve kişisel hayatına dair detaylar da merak ediliyor. MASTERCHEF AYTEN KİMDİR? MasterChef Türkiye’nin yeni sezonunda yarışan Ayten Saner izleyicilerin ilgisini çeken yarışmacılardan biri oldu. Kocaeli’den programa katılan 57 yaşındaki Ayten Saner güçlü mutfak performansı ve samimi kişiliğiyle dikkat çekmektedir. Yarışmada gösterdiği başarıyla ana kadroya girmeyi başarmış ve adından söz ettirmiştir. MASTERCHEF AYTEN KAÇ YAŞINDA, NERELİ? Ayten Saner 57 yaşında ve Kocaeli doğumludur. Yarışmaya da memleketi olan Kocaeli’den katılan Ayten, enerjisi ve deneyimiyle yarışmada öne çıkıyor. İki çocuk annesi olan Ayten, hayat tecrübesini mutfakta da ortaya koyuyor. İlgili Haber MasterChef Çağlar kimdir, kaç yaşında ve nereli? 3’lü elemede dikkatleri üzerine çekti! MASTERCHEF AYTEN NE İŞ YAPIYOR? Ayten Saner, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nde eğitmen olarak görev yapmaktadır. MASTERCHEF AYTEN ELENDİ Mİ? Ayten Saner MasterChef Türkiye’nin yeni sezonunda ana kadroya girmeyi başararak yarışmaya devam ediyor. İlgili Haber Masterchef Nisa kimdir, elendi mi? MasterChef Türkiye'de dikkat çeken isim oldu

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Betül Tokkan