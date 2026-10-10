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MasterChef eleme adayı kim oldu? 9 Ekim MasterChef eleme adayları

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MasterChef eleme adayı kim oldu? 9 Ekim MasterChef eleme adayları
Başlık ResmiMasterChef eleme adayı kim oldu? 9 Ekim MasterChef eleme adayları

MasterChef Türkiye’de haftanın ikinci dokunulmazlık oyununun ardından eleme potasına giden yeni isimler belli oldu. Takım oyununda alınan sonucun ardından bireysel dokunulmazlık mücadelesi ve konsey oylaması, haftanın eleme tablosunu şekillendirdi. İşte, 9 Ekim MasterChef 3. ve 4. eleme adayları...

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MasterChef Türkiye 2026’da haftanın üçüncü dokunulmazlık oyunu 9 Ekim akşamı ekrana geldi. Kırmızı ve mavi takım yarışmacıları bu kez hamsili pilav düellosunda karşı karşıya geldi. Takım oyununu kaybeden taraf daha sonra bireysel dokunulmazlık için yeniden mutfağa girerken gecenin sonunda 5. ve 6. eleme adayları belli oldu.

MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?

MasterChef’in 9 Ekim bölümünde haftanın 5. eleme adayı Hasan Alp, 6. eleme adayı ise Şadi oldu. Kırmızı takımın dokunulmazlığı kaybetmesinin ardından oynanan bireysel dokunulmazlık oyununu Kübra kazandı. Kübra, eleme potasına gönderdiği isim olarak Hasan Alp’i seçti.

MasterChef eleme adayı kim oldu? 9 Ekim MasterChef eleme adayları
Başlık ResmiMasterChef eleme adayı kim oldu? 9 Ekim MasterChef eleme adayları

Ardından kırmızı takımda eleme oylaması yapıldı. Takım arkadaşlarının oyları sonucunda adı en fazla yazılan yarışmacı Şadi oldu ve böylece haftanın 6. eleme adayı da belli oldu.

MasterChef eleme adayı kim oldu? 9 Ekim MasterChef eleme adayları
Başlık ResmiMasterChef eleme adayı kim oldu? 9 Ekim MasterChef eleme adayları

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI

MasterChef Türkiye’de bu haftanın eleme adayları Nurten, Ayşe, Nilay, Buse, Hasan Alp ve Şadi oldu. Önceki dokunulmazlık oyunlarının ardından Nurten, Ayşe, Nilay ve Buse potaya girerken 9 Ekim bölümünde Hasan Alp ile Şadi de bu listeye eklendi.

Böylece haftanın eleme gecesinde altı yarışmacı yarışmada kalabilmek için yeniden mücadele edecek. TV8’in güncel yayın akışına göre MasterChef Türkiye’nin yeni bölümü 10 Ekim Cumartesi akşamı da saat 20.00’de ekrana gelecek.

MasterChef eleme adayı kim oldu? 9 Ekim MasterChef eleme adayları
Başlık ResmiMasterChef eleme adayı kim oldu? 9 Ekim MasterChef eleme adayları

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

9 Ekim’de oynanan haftanın üçüncü takım dokunulmazlığını mavi takım kazandı. Şefler yarışmacılardan hamsili pilav hazırlamalarını istedi ve oyun düello formatında oynandı. Yarışmacılara verilen 45 dakikalık sürenin ardından yapılan değerlendirmede mavi takım daha başarılı bulunarak dokunulmazlığın sahibi oldu.

MasterChef eleme adayı kim oldu? 9 Ekim MasterChef eleme adayları
Başlık ResmiMasterChef eleme adayı kim oldu? 9 Ekim MasterChef eleme adayları

Dokunulmazlığı kaybeden kırmızı takım ise bireysel dokunulmazlık mücadelesine çıktı. Bu aşamada yarışmacılardan Meksika mutfağına ait “enchiladas rojas” hazırlamaları istendi. 30 dakikalık sürenin ardından bireysel dokunulmazlığı Kübra kazanırken gecenin devamında Hasan Alp ve Şadi eleme potasına gönderildi.

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Editör : İREM ÖZCAN
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