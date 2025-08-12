MasterChef neden yok, bu akşam var mı? 12 Ağustos 2025 Salı yayın akışı değişti

TV8’in sevilen yarışması MasterChef Türkiye, haftanın her günü izleyicileri ekran başına kilitleyen rekabetiyle biliniyor ancak 12 Ağustos 2025 Salı akşamı yayın akışında beklenmedik bir değişiklik yaşandı. MasterChef Türkiye yeni bölümü ekrana gelmedi. İzleyiciler, 'MasterChef neden yok, bu akşam var mı?' araştırıyor.

MASTERCHEF NEDEN YOK?

MasterChef Türkiye’nin 12 Ağustos 2025 Salı akşamı yayınlanması beklenen yeni bölümü, Fenerbahçe’nin UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Feyenoord ile karşılaşması nedeniyle TV8’de ekrana gelmeyecek.

Normalde saat 20.00’de yayınlanan program, Exxen platformunda yayınlanması planlanan Fenerbahçe-Feyenoord maçının teknik sorunlar nedeniyle TV8’e alınmasıyla yayın akışından çıkarıldı.

MASTERCHEF YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

MasterChef Türkiye’nin resm hesabından yapılan açıklamaya göre, programın yeni bölümü Fenerbahçe-Feyenoord maçının hemen ardından programın yeni bölümü TV8'de ekrana gelecek.

TV8 AÇIKLAMA YAPTI

TV8, Fenerbahçe-Feyenoord maçının Exxen’deki teknik sorunlar nedeniyle kanala alınmasının ardından resmi hesabından bir açıklama yaptı. Maçın, TV8'de ekrana geldiği belirtilirken MasterChef'in resmi hesabından yeni bölümün maçtan sonra ekrana geleceği açıklandı.