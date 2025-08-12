Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
MasterChef neden yok, bu akşam var mı? 12 Ağustos 2025 Salı yayın akışı değişti

MasterChef neden yok, bu akşam var mı? 12 Ağustos 2025 Salı yayın akışı değişti

- Güncelleme:
Haberler

MasterChef Türkiye’nin merakla beklenen yeni bölümü, TV8’in yayın akışında yapılan sürpriz bir değişiklikle ekrana gelmedi. Fenerbahçe-Feyenoord maçının ekrana gelmesiyle 'MasterChef neden yok, bu akşam var mı' araştırılıyor. 12 Ağustos 2025 yayın akışı değişirken TV8 konuya ilişkin resmi açıklama yaptı.

TV8’in sevilen yarışması MasterChef Türkiye, haftanın her günü izleyicileri ekran başına kilitleyen rekabetiyle biliniyor ancak 12 Ağustos 2025 Salı akşamı yayın akışında beklenmedik bir değişiklik yaşandı. MasterChef Türkiye yeni bölümü ekrana gelmedi. İzleyiciler, 'MasterChef neden yok, bu akşam var mı?' araştırıyor. 

MASTERCHEF NEDEN YOK?

MasterChef Türkiye’nin 12 Ağustos 2025 Salı akşamı yayınlanması beklenen yeni bölümü, Fenerbahçe’nin UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Feyenoord ile karşılaşması nedeniyle TV8’de ekrana gelmeyecek.

Normalde saat 20.00’de yayınlanan program, Exxen platformunda yayınlanması planlanan Fenerbahçe-Feyenoord maçının teknik sorunlar nedeniyle TV8’e alınmasıyla yayın akışından çıkarıldı.

MasterChef neden yok, bu akşam var mı? 12 Ağustos 2025 Salı yayın akışı değişti - 1. Resim

MASTERCHEF YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

MasterChef Türkiye’nin resm  hesabından yapılan açıklamaya göre, programın yeni bölümü Fenerbahçe-Feyenoord maçının hemen ardından programın yeni bölümü TV8'de ekrana gelecek. 

TV8 AÇIKLAMA YAPTI

TV8, Fenerbahçe-Feyenoord maçının Exxen’deki teknik sorunlar nedeniyle kanala alınmasının ardından resmi hesabından bir açıklama yaptı. Maçın, TV8'de ekrana geldiği belirtilirken MasterChef'in resmi hesabından yeni bölümün maçtan sonra ekrana geleceği açıklandı. 

 

 

