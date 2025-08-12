Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Duygu Özdin kimdir, neden öldü?

Duygu Özdin kimdir, neden öldü?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Duygu Özdin kimdir, neden öldü?
Fenerbahçe Duygu Özdin’in vefatı, sarı-lacivertli camiayı derinden etkilemişti. Sosyal medyada “Kanseri yendiğimde stattan balon uçurur muyuz?” paylaşımıyla gönüllere dokunan genç ismin anısına, Feyenoord maçı öncesi 1907 balon uçuruldu. Ardından 'Duygu Özdin kimdir, neden öldü, hastalığı neydi' merak edildi.

Duygu Özdin'in vefatının ardından Feyenoord maçı öncesi statta balon uçuran Fenerbahçe, yaptığı anlamlı jestle gündeme geldi. Duygu Özdin'in ölüm nedeni ve hastalığı merak edildi. 

DUYGU ÖZDİN KİMDİR?

Duygu Özdin, Niğde’nin Altunhisar ilçesine bağlı Ulukışla Köyü’nde doğdu. İstanbul’da yaşayan 35 yaşındaki Duygu Özdin, koyu bir Fenerbahçe taraftarıydı.

Sosyal medyada yaptığı “Ben de kanseri yendiğimde stattan balon uçurur muyuz?” mesajı vefatının ardından gündem olmuştu. 

Fenerbahçe, Özdin’in “stattan balon uçurma” hayalini gerçekleştirmek için ilk iç saha maçı olan Fenerbahçe-Feyenoord karşılaşmasında 1907 balon gökyüzüne bıraktı. Kulüp, “Hep kalbimizdesin” mesajıyla genç taraftarına veda etti.

DUYGU ÖZDİN NEDEN ÖLDÜ?

Duygu Özdin, bir süredir İstanbul’da kanser tedavisi görüyordu ve 21 Temmuz 2025’te hastalığının ilerlemesi nedeniyle hayatını kaybetti. 

