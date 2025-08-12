Fenerbahçe'den anlamlı 'deprem ve yangın felaketi' mesajı: Geçmiş olsun Türkiye yazılı tişörtlerle ısınmaya çıktılar
Fenerbahçeli futbolcular, Türkiye'de yaşanan yangınlar nedeniyle Hollanda ekibi Feyenoord'u ağırladığı UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçına "Geçmiş olsun Türkiye" yazılı tişörtlerle sahaya çıktı.
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında sahasında Hollanda ekibi Feyenoord'u ağırlıyor.
Fenerbahçeli futbolcular maç öncesi Türkiye'de yaşanan yangın ve deprem felaketini unutmadı.
