Fenerbahçe'den anlamlı 'deprem ve yangın felaketi' mesajı: Geçmiş olsun Türkiye yazılı tişörtlerle ısınmaya çıktılar

Fenerbahçe'den anlamlı 'deprem ve yangın felaketi' mesajı: Geçmiş olsun Türkiye yazılı tişörtlerle ısınmaya çıktılar

Fenerbahçeli futbolcular, Türkiye'de yaşanan yangınlar nedeniyle Hollanda ekibi Feyenoord'u ağırladığı UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçına "Geçmiş olsun Türkiye" yazılı tişörtlerle sahaya çıktı.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında sahasında Hollanda ekibi Feyenoord'u ağırlıyor. 

Fenerbahçeli futbolcular maç öncesi Türkiye'de yaşanan yangın ve deprem felaketini unutmadı. 

"GEÇMİŞ OLSUN TÜRKİYE"

Sarı-lacivertli oyuncular Türkiye'de yaşanan deprem ve yangınlar nedeniyle sahaya "Geçmiş olsun Türkiye" yazılı tişörtlerle çıktı.

