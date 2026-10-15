MasterChef ödül oyunu kazananı, 14 Ekim Çarşamba akşamı yayınlanan bölümün ardından izleyicilerin gündeminde. Takım etabının ardından bireysel mücadeleye geçen yarışmacılar arasında para ödülünü alan isim ve gecenin kazanan takımı merak ediliyor.

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MasterChef Türkiye'nin 14 Ekim 2026 tarihli bölümünde kırmızı ve mavi takım bu kez ödül oyunu için tezgah başına geçti. İlk etapta yumurta konseptiyle beş farklı kategoride yemek hazırlayan yarışmacılar, ardından bireysel ödül mücadelesine çıktı. Final turunda hazırlanan tabakların değerlendirilmesiyle haftanın para ödülünü kazanan yarışmacı belli oldu.

MASTERCHEF ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

MasterChef'te 14 Ekim Çarşamba günü oynanan ödül oyununun takım etabını kırmızı takım kazandı. Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna, yarışmacılardan yumurtayı temel malzeme olarak kullanarak çorba, soğuk başlangıç, ara sıcak, ana yemek ve tatlı hazırlamalarını istedi. Yarışmacılara verilen 45 dakikalık sürenin sonunda tabakları tek tek değerlendiren şefler, beş kategorideki genel performans sonucunda kırmızı takımı gecenin ilk etabının galibi ilan etti.

Kırmızı takımın kazanmasıyla takım üyeleri para ödülüne ulaşabilmek için bu kez birbirleriyle yarıştı.

MasterChef ödül oyununu kim, hangi takım kazandı? 14 Ekim MasterChef ödül oyununu kazanan yarışmacı

MASTERCHEF ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Takım mücadelesinin ardından kırmızı takım yarışmacılarından şeflerin istediği pastel de choclo yemeğini hazırlamaları istendi. Yarışmacılar 30 dakikalık süre içerisinde tabaklarını tamamladı. Değerlendirme sonunda Ayşe ile Nurten son ikiye kalan isimler oldu.

MasterChef ödül oyununu kim, hangi takım kazandı? 14 Ekim MasterChef ödül oyununu kazanan yarışmacı

Şeflerin final tabakları üzerindeki değerlendirmesi sonucunda Ayşe gecenin en başarılı yarışmacısı seçildi ve haftanın MasterChef para ödülünü kazandı.

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