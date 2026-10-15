Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Haberler

MasterChef ödül oyununu kim, hangi takım kazandı? 14 Ekim MasterChef ödül oyununu kazanan yarışmacı

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
MasterChef ödül oyununu kim, hangi takım kazandı? 14 Ekim MasterChef ödül oyununu kazanan yarışmacı
Başlık ResmiMasterChef ödül oyununu kim, hangi takım kazandı? 14 Ekim MasterChef ödül oyununu kazanan yarışmacı

MasterChef ödül oyunu kazananı, 14 Ekim Çarşamba akşamı yayınlanan bölümün ardından izleyicilerin gündeminde. Takım etabının ardından bireysel mücadeleye geçen yarışmacılar arasında para ödülünü alan isim ve gecenin kazanan takımı merak ediliyor.

Kaydet
|

MasterChef Türkiye'nin 14 Ekim 2026 tarihli bölümünde kırmızı ve mavi takım bu kez ödül oyunu için tezgah başına geçti. İlk etapta yumurta konseptiyle beş farklı kategoride yemek hazırlayan yarışmacılar, ardından bireysel ödül mücadelesine çıktı. Final turunda hazırlanan tabakların değerlendirilmesiyle haftanın para ödülünü kazanan yarışmacı belli oldu.

MASTERCHEF ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

MasterChef'te 14 Ekim Çarşamba günü oynanan ödül oyununun takım etabını kırmızı takım kazandı. Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna, yarışmacılardan yumurtayı temel malzeme olarak kullanarak çorba, soğuk başlangıç, ara sıcak, ana yemek ve tatlı hazırlamalarını istedi. Yarışmacılara verilen 45 dakikalık sürenin sonunda tabakları tek tek değerlendiren şefler, beş kategorideki genel performans sonucunda kırmızı takımı gecenin ilk etabının galibi ilan etti.

Kırmızı takımın kazanmasıyla takım üyeleri para ödülüne ulaşabilmek için bu kez birbirleriyle yarıştı.

MasterChef ödül oyununu kim, hangi takım kazandı? 14 Ekim MasterChef ödül oyununu kazanan yarışmacı
Başlık ResmiMasterChef ödül oyununu kim, hangi takım kazandı? 14 Ekim MasterChef ödül oyununu kazanan yarışmacı

MASTERCHEF ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Takım mücadelesinin ardından kırmızı takım yarışmacılarından şeflerin istediği pastel de choclo yemeğini hazırlamaları istendi. Yarışmacılar 30 dakikalık süre içerisinde tabaklarını tamamladı. Değerlendirme sonunda Ayşe ile Nurten son ikiye kalan isimler oldu.

MasterChef ödül oyununu kim, hangi takım kazandı? 14 Ekim MasterChef ödül oyununu kazanan yarışmacı
Başlık ResmiMasterChef ödül oyununu kim, hangi takım kazandı? 14 Ekim MasterChef ödül oyununu kazanan yarışmacı

Şeflerin final tabakları üzerindeki değerlendirmesi sonucunda Ayşe gecenin en başarılı yarışmacısı seçildi ve haftanın MasterChef para ödülünü kazandı.

İLGİLİ HABERLER
MasterChef eleme potasına kim gitti? MasterChef 1. ve 2. eleme adayları belli oldu
HABERLER
MasterChef eleme potasına kim gitti? MasterChef 1. ve 2. eleme adayları belli oldu
Editör : İREM ÖZCAN
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Haberler
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.