MasterChef Tayfun Bozacı kimdir? 'Hayatta Başarılar Bayrampaşalılar' sloganıyla dikkat çekti

MasterChef 2025 sezonu ilk eleme turuyla devam ediyor. Fragmanlarda "Hayatta Başarılar Bayrampaşalılar" sloganıyla izleyiciler tarafında araştırılan MasterChef Tayfun Bozacı ismi merak edildi. Mutfaktaki yetenekleri ve sempatik tavrıyla adından söz ettiriyor.

MasterChef Türkiye 2025 sezonu yeni yarışmacılar ve çarpıcı hikayeleriyle izleyicileri ekran başına toplamaya devam ediyor. Fragmanlardan itibaren dikkat çeken isim Tayfun Bozacı ise sempatik ve rahat tavrıyla jürinin dikkatini çekerken koyu bir Bayrampaşaspor taraftarı olduğunu ifade etti.

MASTERCHEF TAYFUN BOZACI KİMDİR?

İstanbul Bayrampaşalı olan Tayfun Bozacı, pasta şefi olarak sosyal medya hesabından yaptığı tatlıları paylaşıyor. MasterChef 2025 programına katılan Tayfun, "Hayatta Başarılar Bayrampaşalılar" sloganıyla adından izleyicilerin dikkatini çekti. Sempatik ve rahat tavrı jürileri etkilerken mutfaktaki yeteneklerini ilk turda sergiliyor.

MASTERCHEF 2025 TAYFUN KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

20'li yaşlarında olduğu tahmin edilen MasterChef 2025 Tayfun, Bayrampaşalı ve koyu bir Bayrampaşa SK taraftarı olduğu öğrenildi. Programda "Deplasmanlara tek başıma da gittim" diyen Tayfun, dikkat çeken isimler arasına girdi.