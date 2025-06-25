MasterChef Elif Gülşen kimdir? Kick boks şampiyonu hikayesiyle jüriyi etkiledi

MasterChef Türkiye 2025’in iddialı yarışmacılarından Elif Gülşen kick boks ve wu su sporlarında kazandığı şampiyonluklarla jüriyi etkiledi. 2019’da yaşadığı travmatik bir olayın ardından dövüş sanatlarına yönelen MasterChef yarışmacısı Elif Gülşen kimdir merak ediliyor.

TV8’in fenomen yarışması MasterChef Türkiye 2025, yeni sezonuyla gastronomi tutkunlarını ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Kickboks ve wu su sporlarında Türkiye, Balkan ve Avrupa şampiyonlukları bulunan Elif Adatepe Gülşen hikayesiyle izleyicilerin dikkatini çekti.

MASTERCHEF ELİF GÜLŞEN KİMDİR?

Elif Adatepe Gülşen, MasterChef Türkiye 2025’in dikkat çeken yarışmacılarından biri olarak izleyiciler tarafından merak ediliyor.

Spor salonunda eğitmenlik yapan ve dövüş sanatlarında uluslararası başarılara imza atan Elif Gülşen, mutfakta da iddialı isimlerden biri.

2022’de Türkiye Şampiyonu olduğu kickboks ve wu su sporlarında, 2023’te Balkan ve Avrupa şampiyonluklarını elde eden genç yarışmacı, azmi ve kararlılığıyla izleyici ve jüriyi etkiledi.

“O kadar kendimi güçsüz hissettim ki” sözleriyle dövüş sanatlarına yönelme nedenini anlatan Gülşen, bu alanda kendini yeniden inşa ettiğini paylaştı.

KİCK BOKS ŞAMPİYONU MASTERCHEF YARIŞMACISI ELİF ADATEPE GÜLŞEN

Elif Adatepe Gülşen’in kickboks ve wu su sporlarındaki başarıları, MasterChef Türkiye 2025 konuşulan yarışmacılarından biri oldu.

2022 yılında Türkiye Şampiyonu olan Elif Adatepe Gülşen, 2023’te Balkan ve Avrupa şampiyonluklarını kazanarak adını uluslararası arenada duyurdu.

Spor salonunda eğitmenlik yapan yarışmacı, jürilerden tam puan almak için "Köfteli Beğendi" yemeğini yaptı.