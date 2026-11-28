MasterChef Türkiye’de haftanın üçüncü eleme oylaması yapıldı. Önceki dokunulmazlık mücadeleleri ardından haftanın ilk iki eleme adayı Bahar ve Ayşe olmuştu. Peki, Bahar ve Ayşe’nin ardından potaya kim girdi? İşte MasterChef son bölümde potaya giden isim...

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MasterChef Türkiye'de mücadele kız kesmeden devam ediyor. Haftanın üçüncü dokunulmazlık oyununun ilk turunda kırmızı ve mavi takım, beş yemekten oluşan menüyü hazırlamak için yarıştı. Takımlara sebzeli bibimbap, alinazik kebabı, levrek provençale, focaccia ve musakhan için 45 dakika verildi. Yemekleri tadan şeflerin değerlendirmesi sonucunda mavi takımın üyeleri dokunulmazlığı kazanarak yarışmada 1 hafta daha kalmayı garantiledi.

BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KAZANAN İSİM

Takım oyununu kaybeden kırmızı takımın yarışmacıları, siyah önlüklerini giyerek bu kez bireysel dokunulmazlık için mutfağa girdi. Şefler, yarışmacılardan 45 dakikada zeytinyağlı yer elması hazırlamalarını istedi.

Tadımın ardından en başarılı tabakları hazırlayan isimleri öne çağıran şefler, bireysel dokunulmazlığı Armağan’ın kazandığını açıkladı.

MasterChef’de haftanın 3.eleme oylaması yapıldı! Eleme adayları kimler oldu?

MASTERCHEF'TE HAFTANIN 3. eleme ADAYI

Dokunulmazlığı kaybeden kırmızı takımın eleme oylaması sonucunda MasterChef Türkiye'nin 3. eleme adayı Eyyüp Can oldu.

Bir önceki günün eleme adayları Bahar ve Ayşe'ydi. Bu hafta potaya giden isimler böylece Bahar, Ayşe ve Eyyüp Can olarak belli oldu.

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