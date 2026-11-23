MasterChef elenen isim, 22 Kasım 2026 Pazar akşamı TV8 ekranlarında yayınlanan son bölümün ardından belli oldu. MasterChef Türkiye'de haftanın eleme potasında yer alan Şükran, Tolgahan, Şadi ve Armağan, yarışmaya devam edebilmek için iki aşamalı eleme oyununda karşı karşıya geldi. İlk turda yer elmasıyla yemekler hazırlayan yarışmacılar, ikinci etapta Somer Şef'in özel tarifini en başarılı şekilde yapmak için mücadele etti. Şeflerin puanlamasının ardından haftanın elenen yarışmacısı netleşti.

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MasterChef'te kim elendi sorusu, 22 Kasım Pazar akşamı gerçekleştirilen eleme mücadelesinin ardından izleyiciler tarafından araştırılıyor. Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüri üyeliğini yaptığı yarışmada dört eleme adayı, MasterChef Türkiye'deki yerini korumak için tezgah başına geçti.

MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?

MasterChef Türkiye'nin 22 Kasım 2026 Pazar akşamı yayınlanan bölümünde haftanın eleme adayları Şükran, Tolgahan, Şadi ve Armağan, yarışmada kalabilmek için iki aşamalı eleme oyununda mücadele etti. İlk turda yarışmacılardan ana malzemesi yer elması olan tabaklar hazırlamaları istendi. Mehmet, Danilo ve Somer Şef'in belirlediği 45 dakikalık sürede yarışmacılar kendi tariflerini oluştururken süre sonunda tabaklar jüri üyelerinin değerlendirmesine sunuldu. Şeflerin puanlaması sonucunda Armağan 21,5 puanla ilk sırada yer aldı. Şükran 21 puan, Şadi 20,5 puan ve Tolgahan 17,5 puan aldı.

MasterChefte kim elendi? 22 Kasım MasterChefe veda eden isim

İlk turun ardından dört yarışmacı da ikinci etapta yeniden tezgah başına geçti. Bu kez yarışmacılardan Somer Sivrioğlu'nun Ben Saksı Değilim adlı tabağını hazırlamaları istendi. Yarışmacılara şef tabağını tamamlamaları için 60 dakika süre tanındı. İkinci turda Armağan 20,5, Şadi 19, Tolgahan 18 ve Şükran 13 puan aldı. İki etap sonunda açıklanan toplam puanlara göre Armağan 42 puanla eleme gecesini ilk sırada tamamladı. Şadi 39,5 puanla ikinci olurken son ikiye Şükran ve Tolgahan kaldı. Tolgahan toplam 35,5 puan alarak yarışmaya devam etme hakkı kazandı. Şükran ise iki turda topladığı 34 puanla rakiplerinin gerisinde kaldı ve 22 Kasım 2026 MasterChef Türkiye'de elenen yarışmacı oldu.

MasterChefte kim elendi? 22 Kasım MasterChefe veda eden isim

MASTERCHEF'TE ŞÜKRAN MI TOLGAHAN MI ELENDİ?

MasterChef Türkiye'de Şükran ve Tolgahan eleme gecesinin son iki yarışmacısı oldu. Tolgahan 35,5 puanla yarışmada kalmayı başarırken 34 puanda kalan Şükran elenen isim oldu.

MASTERCHEF TÜRKİYE'DE KAÇ YARIŞMACI KALDI?

22 Kasım 2026 Pazar akşamı gerçekleştirilen eleme sonucunda MasterChef Türkiye'de 11 yarışmacı kaldı.

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