Mavi Bölgeler uzun ve sağlıklı bir ömür vaat ediyor

5 mavi bölge neresi? Mavi bölge nedir? Mavi bölgenin sırrı doğru mu? Uzun ve sağlıklı bir ömür vaadi olan 5 mavi bölge hakkında yapılan araştırmaların sonucu herkesi çok şaşırttı. Mavi bölgeler ile ilgili şaşırtıcı detaylar şu şekilde...

Mavi bölge neresi? Yazar Dan Buettner, dünya genelinde uzun yaşam sırlarını araştırırken, son 15 yıldır dünyanın en uzun ömürlü nüfuslarını incelemeye devam ediyor. Buettner'ın çalışmaları, Netflix'te yayınlanan yeni belgeseli "100 Yıl Yaşamak: Mavi Bölgelerin Sırları" ile zirve noktasına ulaşıyor.

MAVİ BÖLGE NERESİ?

"Mavi Bölge" olarak adlandırılan bölgeler, insanların 100 yaşını aşmasıyla ünlüdür ve Buettner'a göre bu bölgelerde yaşayanların uzun ömürlü olma olasılığı daha yüksektir. Buettner, belgeselde beş farklı Mavi Bölgeye seyahat ederek, bu bölgelerde yaşayanların uzun ve mutlu bir yaşam sürmelerinin ardındaki sırları ortaya çıkarmaya çalışıyor.

Belgeselde incelenen Mavi Bölgeler şunlardır: Okinawa, Japonya; Sardinya, İtalya; Loma Linda, ABD; İkarya, Yunanistan; ve Nikoya, Kosta Rika. Buettner, bu bölgelerde yaşayan insanlarla yapılan röportajlar ve gözlemler sonucunda, uzun ömür sürmek için uygulanan dört temel yöntemi belirleyebiliyor.

MAVİ BÖLGELERİN 4 YÖNTEMİ İLE UZUN YAŞAMIN SIRRI

Doğal Hareket: Mavi Bölge sakinleri, günlük aktivitelerini yerine getirirken doğal olarak aktif bir yaşam tarzı benimserler. Ulaşım araçlarına bel bağlamak yerine yürümeyi tercih ederler ve elleriyle iş yapmaktan keyif alırlar. Buettner, belgeselde, bu düşük yoğunluklu fiziksel aktivitenin egzersiz yapmaktan daha değerli olduğunu belirtiyor.

Pozitif Bakış Açısı: Mavi Bölge sakinleri genellikle hayata olumlu bir bakış açısına sahiptir. Dini veya manevi inançlarının yanı sıra gerçek amaçlarını keşfetmeleri, yaşama istekle bağlanmalarını sağlar.

Dengeli Beslenme: Mavi Bölge sakini insanlar, bitki bazlı bir beslenme tarzını benimserler. Ölçülü yemek yerler ve genellikle taze ve doğal besinleri tercih ederler.

İlişki Değerleri: Aile ve sosyal ilişkilere büyük önem veren Mavi Bölge toplulukları, fazladan çalışmak yerine aileleriyle vakit geçirmeye öncelik verirler. Buettner, belgeselde, Mavi Bölge insanlarının ilişkilerine öncelik verdiklerini ve ilişkilerini geliştirip onlara yatırım yaptıklarını belirtiyor.

Buettner, belgeselde, "Mavi Bölge insanları, ilişkilerine öncelik veriyor, ilişkilerini geliştiriyor ve onlara yatırım yapıyor" diyor. Ayrıca, belgesel sürecindeki en büyük aydınlanmanın, uzun ve sağlıklı bir yaşam sürmenin, hayatı yaşanmaya değer kılan şeylerle aynı olduğunu vurguluyor.