Mazu Yachts’ın sahibi Halit Yukay kimdir, öldü mü, bulundu mu? İşte Halit Yukay olayı detayları!

Teknesinin Marmara Adası açıklarında parçalanmış ve yarı batık halde bulunması sonrası, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kapsamlı arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Balıkesir Valiliği’nin yaptığı resmi açıklamada, kayıp iş adamının bulunması için arama faaliyetlerinin sürdüğü bildirildi. Peki, Mazu Yachts’ın sahibi Halit Yukay kimdir, öldü mü, bulundu mu?

MAZU YACHTS HALİT YUKAY KİMDİR?

Halit Yukay 1982 doğumlu Türk iş insanı ve denizcilik sektöründe faaliyet gösteren Mazu Yachts’ın kurucusu ve CEO’sudur. Türkiye merkezli lüks yat üretim firması Mazu Yachts, kişiye özel tasarımları, üstün teknik donanımı ve estetik çizgileriyle tanınmaktadır.

Halit Yukay çocukluk hayali olan yat üreticiliğini hayata geçirerek sektörde önemli bir yere ulaşmıştır. Mazu Yachts, Türkiye’de birçok ünlü ismin tercih ettiği bir marka olmasının yanı sıra, uluslararası platformlarda da ödüllere aday gösterilen yatlar üretmektedir.

HALİT YUKAY ÖLDÜ MÜ?

Halit Yukay’ın 4 Ağustos 2025 tarihinde Yalova’dan Bozcaada’ya doğru giderken denizde kaybolması, kamuoyunda endişelere yol açtı. Teknesi Marmara Denizi’nde parçalanmış ve yarı batık halde bulunmuş olmasına rağmen, iş insanının kendisine ulaşılamadı. Halit Yukay’ın öldüğüne dair ise bir açıklama resmi olarak gelmedi.

HALİT YUKAY BULUNDU MU?

Sahil Güvenlik ekipleri, Balıkesir’in Kapıdağ Yarımadası Turanköy açıklarında “Graywolf” adlı teknenin yarı batık ve parçalanmış şekilde tespit edilmesi üzerine arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor. Gün boyunca helikopter, dalış timleri ve yüzer unsurlarla arama yapan ekipler, henüz Halit Yukay’a ulaşamadı.

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HALİT YUKAY OLAYI NEDİR?

4 Ağustos 2025 akşamı, Halit Yukay “Graywolf” adlı özel teknesiyle Yalova’dan Bozcaada’ya seyahat etmek üzere denize açıldı. Kısa süre sonra kendisinden haber alınamadığına dair ihbar yapıldı.

Ertesi gün Kapıdağ Yarımadası Turanköy açıklarında bir ticari gemi personeli tarafından deniz yüzeyinde tekne parçalarının görüldüğü bildirildi.

Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye intikal ederek tekneyi yarı batık halde buldu ancak iş insanının bulunması için yapılan aramalarda herhangi bir iz veya bulguya rastlanmadı. Olayla ilgili Marmara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli tahkikat başlatıldı.

Halit Yukay’ın kaybolması sonrası arama kurtarma çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.