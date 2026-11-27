Milli Eğitim Bakanlığınca, 2026-2027 eğitim öğretim yılı ülke geneli ortak yazılı sınav yapılacak dersler ve sınav tarihleri belirlenmişti. Takvimde 1. dönem 2. yazılı sınavların tarihleri yer alıyor. Peki, 1. dönem 2. yazılı sınavlar ne zaman yapılacak?

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2026-2027 eğitim öğretim yılının birinci döneminde ilk yazılı sınavların tamamlanmasının ardından gözler ocak ayında yapılacak ikinci yazılılara çevrildi. Türkiye genelinde ortak sınav uygulaması kapsamında yapılacak yazılılarda öğrencilere, yanıtlarını kendilerinin oluşturacağı açık uçlu sorular yöneltilecek.

MEB 1. dönem 2. ortak sınav takvimi! 1. dönem 2. yazılı sınavlar ne zaman?

1. DÖNEM 2. YAZILI SINAVLAR NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan takvime göre 1. Dönem 2. ortak yazılı sınavlar 5-6 Ocak 2027 tarihleri arasında düzenlenecek. Ülke genelinde yapılacak sınavlara 7 ve 9. sınıf öğrencileri katılacak.

TOPLU LİSTELERİ YAYIMLANMAYACAK

Ortak yazılı sınav sonuçlarına göre öğrenci toplu listeleri yayımlanmayacak, okullar ve sınıflar arasında karşılaştırmalı veri oluşturulmayacak. Kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitim alan öğrencilerin ölçme ve değerlendirmelerinde Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı (BEP) esas alınacak.

Uygulama kapsamında öğrencilerin öğrenme düzeylerinin belirlenmesi, öğrenme eksikliklerinin tespit edilmesi ve öğrencilere geri bildirim sağlayacak verilerin oluşturulması hedefleniyor.

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